Tribunal levanta medidas de coerción contra Claudia González, exmandataria de la Cicig

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, durante audiencia celebrada este miércoles 21 de enero, levantó las medidas de coerción que pesaban sobre la abogada Claudia González, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), acusada de abuso de autoridad.

Las medidas revocadas fueron: arraigo, prohibición de salir del país, obligación de firmar cada 15 días en el Ministerio Público y restricción para movilizarse únicamente en el departamento de Guatemala.

Joseline Jacome, abogada de González, indicó en declaraciones a la prensa que solicitaron el levantamiento de las medidas de coerción por el derecho al trabajo que asiste a su defendida, y la juzgadora declaró con lugar lo solicitado.

Añadió que González continúa sujeta a proceso y que aún debe enfrentar el debate oral y público, aunque por ahora no está sujeta a medidas restrictivas de movilidad.

Indicó que el juicio está programado para comenzar el 5 de mayo próximo.

González manifestó que lo resuelto representa un alivio; además, la jueza valoró su promesa de presentarse al proceso y su derecho a movilizarse libremente.

Según los señalamientos del Ministerio Público, González habría incurrido en el delito de abuso de autoridad al ordenar procedimientos irregulares contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling.

El caso se remonta al 28 de agosto del 2023, cuando Stalling aún fungía como magistrada de la Corte Suprema de Justicia y acusó a González de haber ordenado procedimientos anómalos en su contra por un caso de corrupción del 2017.

