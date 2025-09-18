Colectivos marchan para exigir libertad de Jose Rubén Zamora y respeto al debido proceso

Este jueves 18 de septiembre se desarrolla la actividad denominada Marcha por la Libertad de José Rubén Zamora.



La marcha comenzó frente a la Corte Suprema de Justicia y concluirá en la Plaza de la Constitución.



La actividad está organizada por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), el colectivo No Nos Callarán, Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, entre otras.



Mario Recinos, presidente de la APG, indicó que les preocupa la situación jurídica del periodista Zamora, quien lleva 34 meses en prisión preventiva y en “condiciones que violan” la Constitución, el Código Procesal Penal y los tratados internacionales.





Recordó que Zamora fue detenido el 29 de julio del 2022 “en un contexto de hostigamiento hacia medios de comunicación y voces críticas del poder público”.



Señaló que el proceso ha estado “plagado de irregularidades” y que ha habido persecución contra sus abogados defensores.



Afirmó que la prisión preventiva no debe ser una forma de castigo.



Recinos dijo que entregarán un memorial para pedir garantizar la independencia judicial y el respeto al debido proceso en el caso de José Rubén Zamora.





También los colectivos exigen el cese inmediato de la prisión preventiva y pidieron “libertad para Zamora”.

Zamora no recuperó su libertad

El 1 de septiembre se informó que la Corte de Constitucionalidad (CC) revocó el amparo provisional que favorecía al periodista Jose Rubén Zamora y confirmó que seguirá en prisión preventiva.

Con esta decisión, el periodista no recuperará las medidas sustitutivas que le habían sido otorgadas en octubre del 2024, las cuales fueron anuladas tras una apelación del Ministerio Público (MP).

Zamora intentó revertir esa decisión mediante un recurso de reposición, alegando violaciones a su derecho de defensa, presunción de inocencia y tutela judicial efectiva. Sin embargo, una Sala como ahora la CC rechazaron esos argumentos.

Con lo resuelto, se confirma que el proceso deberá retrotraerse y que Zamora continuará privado de libertad mientras avanza el juicio en su contra por supuesta conspiración para obstrucción de justicia y uso de documentos falsificados.