Cómo funcionaba la estructura de tráfico de migrantes que recibió sanciones de hasta Q1.4 millones

La Fiscalía contra Delitos Transnacionales presentó las pruebas para que un tribunal dictara sentencias condenatorias contra tres hombres vinculados a una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de personas.

Según la información compartida este jueves 26 de febrero por el Ministerio Público (MP), en el juicio se demostró la participación operativa de los sindicados en el traslado ilegal de migrantes hacia Norteamérica.

El MP afirmó que el Tribunal dictó las siguientes penas a los implicados: Roberto G., 16 años de prisión inconmutables (6 por asociación ilícita y 10 por tráfico ilícito de personas), más multa de Q100 mil; Carlos A., 16 años de prisión inconmutables (6 por asociación ilícita y 10 por tráfico ilícito de personas) y multa de Q1.4 millones; y Julio M., seis años de prisión inconmutables por asociación ilícita.

Añadió el ente investigador que el fallo se obtuvo mediante el procedimiento especial de aceptación de cargos.

“La investigación fiscal determinó que la organización utilizaba la frontera de Agua Caliente, en Esquipulas, Chiquimula, como principal punto de ingreso. Desde allí, los migrantes eran trasladados por una ruta que atravesaba los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos y Guatemala”, según el MP.

El objetivo final de la red era trasladar a las víctimas hacia la frontera con México para que continuaran su trayecto hasta Estados Unidos, explicó el MP.

Según la Fiscalía, la estructura cuenta con al menos 10 cabecillas y coordinadores encargados de la logística de estos viajes, quienes evadían los controles migratorios legales.

Para leer más: Capturado habría exigido Q140 mil a cuatro guatemaltecos para llevarlos a EE. UU., pero los dejó en México

Indicó que, como parte de la reparación digna al Estado y a la sociedad, se impusieron a los sentenciados las siguientes obligaciones: entrega de 80 kits de autocuidado para migrantes al Instituto Guatemalteco de Migración; donación de Q12 mil al Hospicio San José; donación de Q35 mil a la Fundación Ayúdame a Escuchar; y donación de Q8 mil al Hospicio Juan Pablo II.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.