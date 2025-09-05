Condenan a mujer que bajo engaños entregó a la víctima a pandilleros para que le dieran muerte en Villa Nueva

El Ministerio Público (MP) informó este viernes 5 de septiembre acerca de una condena de 25 años de prisión por el delito de asesinato.



Añadió que la Fiscalía Municipal de Villa Nueva, de conformidad con las pruebas presentadas, logró que el Tribunal Primero de Sentencia Penal de ese municipio dictara sentencia contra Nilsen D.



Afirmó que la fiscalía demostró que el 11 de febrero del 2024, la acusada sostenía una relación con la víctima, quien era menor de edad.



Añadió el ente investigador que, bajo engaños, la entregó a pandilleros del Barrio 18, quienes le dieron muerte.





“Los hechos ocurrieron estando presente la acusada, quien fue detenida con manchas de sangre en su pantalón”, detalló el MP.

Tras la investigación correspondiente, se estableció que la sangre era de la víctima, según el MP.

Otra condena



En otro caso, el MP informó que la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia logró sentencia condenatoria de 53 años y 4 meses de prisión inconmutables contra Sonny R.



El condenado fue hallado culpable de los delitos de agresión sexual con agravación de la pena, violación con agravación de la pena en concurso real y violación con agravación de la pena con circunstancias especiales de agravación.



“El sentenciado fue hallado culpable de violentar a una niña desde que tenía 8 años hasta que cumplió 14, entre el 2018 y el 2024”, afirmó la fiscalía.

