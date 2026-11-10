Controles penitenciarios bajo cuestionamiento: “El Lobo” habría seguido dando órdenes al Barrio 18 desde prisión

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Controles penitenciarios bajo cuestionamiento: “El Lobo” habría seguido dando órdenes al Barrio 18 desde prisión

Dos presuntos integrantes del Barrio 18 fueron capturados en la capital. La PNC investiga si recibían órdenes de alias "El Lobo" desde prisión, lo que reabre el debate sobre los controles penitenciarios.

La Redaccción

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La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) efectuaron 19 allanamientos en las zonas 17 y 18 de la capital, como parte de una investigación contra presuntos integrantes del Barrio 18. Según las autoridades, los detenidos habrían recibido instrucciones de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "El Lobo", identificado como uno de los líderes de esa estructura criminal y recluido en prisión.

Las diligencias, efectuadas el lunes 9 de noviembre, permitieron la captura de Abnner "N", de 21 años, alias "Bambucha", e Isaac "N", de 20 años, quienes tenían órdenes de aprehensión por asesinato y asociación ilícita. Además, un adolescente de 17 años fue remitido al juzgado correspondiente por los mismos señalamientos.

De acuerdo con la PNC, los sospechosos presuntamente recibían órdenes de "El Lobo" para cometer delitos, entre ellos el cobro de extorsiones en distintos sectores del país.

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En el análisis se planteó la necesidad de fortalecer los controles internos y las investigaciones sobre posibles irregularidades que permitan coordinar actividades delictivas desde las cárceles. También se expresaron señalamientos sobre presuntos actos de corrupción penitenciaria, sin que se presentaran pruebas para establecer responsabilidades individuales.

Advierten sobre posible sustitución de capturados

Otro de los temas abordados fue la edad de los tres señalados, de 17, 20 y 21 años, y los factores familiares y sociales que pueden influir en la incorporación de jóvenes a las pandillas.

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Además, durante el análisis se advirtió que otros integrantes podrían sustituir a los capturados si las estructuras criminales mantienen su capacidad de organización. Se trata de un riesgo planteado en el programa, no de un hecho confirmado en esta investigación.

El MP y la PNC continúan las investigaciones para establecer las responsabilidades de los señalados y determinar el alcance de las presuntas órdenes atribuidas a alias "El Lobo".

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