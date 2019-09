CSJ aún no define fecha para aprobar el reglamento para evaluar a jueces y magistrados

El Consejo de la Carrera Judicial entregó a la Corte Suprema de Justicia el reglamento para evaluar a jueces y magistrados, el 19 de septiembre de 2019. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no establece la fecha en la que podría aprobar el reglamento de la Ley de la Carrera Judicial el cual servirá para la evaluación de jueces y magistrados, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad ordenó que fuera de manera breve.

Este lunes 23 de septiembre el presidente de la CSJ, Néster Vásquez, recibió a los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial. En la reunión, el magistrado escuchó las peticiones de los consejeros que se centraban en la aprobación del reglamento para la evaluación de jueces y magistrados, así como la contratación de 30 personas para apoyar en ese proceso.

Aunque los integrantes del Consejo aseguran que la reunión fue muy positiva por considerar que hay disposición para hacer todo lo que se tenga que hacer para la evaluación de los jueces y magistrados, en el marco de la postulación de candidatos a la CSJ y salas de apelaciones, Mario Siekavizza, vocero de la CSJ, aseguró que el presidente de esa instancia solo escuchó a los consejeros ya que solo él no puede ofrecer nada porque lo que se decida es una cuestión del pleno de magistrados.

“El presidente únicamente escuchó la petición, porque eso es tema de todo el pleno -magistrados- no solo de él. El reglamento no puede tener aspectos financieros, el reglamento es para procedimientos, no para temas financieros o de estructura de contrataciones que ese era el problema que tenía el reglamento que el Consejo presentó en enero pasado”, refirió Siekavizza.

Mientras que el presidente del Consejo, Carlos Guerra, manifestó que la reunión fue muy positiva, que la CSJ pedirá los dictámenes y presidencia va a evaluar la viabilidad, lo mismo pasaría con la contratación del personal.

“La Corte es la que va a evaluar todas esas circunstancias, va a pedir diferentes dictámenes y va a ver la viabilidad del reglamento, no dijeron cuándo podría estar aprobado el reglamento”, dijo Guerra.

Por aparte, la magistrada Gilma Valladares, quien forma parte del Consejo, aseguró que hay disposición de la Corte para aprobar el reglamento, pero no hay fecha.

“Hay disposición para hacer todo lo que se tenga que hacer, pero hacerlo bien, está en análisis el reglamento y van a revisar nuestros requerimientos”, dijo la consejera.

Suspenden proceso

El pasado 16 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad ordenó que el Consejo de la Carrera Judicial debe evaluar a los jueces y magistrados que se lleguen a postular para Corte Suprema o salas de Apelaciones, luego de otorgar un amparo provisional a la Fundación Myrna Mack y al magistrado Noé Ventura Loyo, debido a que los esos aspirantes no fueron evaluados.

El fallo de la CC también suspendió los procesos de postulación de magistados, por lo que la comisión de Apelaciones debe regresar al procedimiento de la evaluación para poder tomar en cuenta a los jueces y magistrados y ponderarlos según la nota que hayan obtenido. Mientras que en la postuladora de CSJ se debe empezar desde la elección de los magistrados de Apelaciones que integran está comisión, por considerar que hubo vicios en su integración.

El Instituto de Magistrados de salas de Apelaciones se reunirá el próximo viernes, 27 de septiembre, para determinar cómo será la elección para la integración de esa postuladora, se tiene prevista esa votación para el 3 de octubre próximo.

El periodo constitucional de los actuales magistrados de la CSJ y de la Corte de Apelaciones concluye el 13 de octubre próximo; es decir, dentro de 20 días, por lo que deberán buscar un mecanismo que extienda sus funciones durante el tiempo que sea indispensable, mientras las postuladoras integran las nóminas de las que el Congreso elegirá a los futuros 13 magistrados de la CSJ y los que integrarán las 45 salas de Apelaciones del país.

