Decenas de personas son estafadas en la búsqueda de empleo

Unas de las víctimas de las estafa muestras el baucher del depósito bancario a la supuesta reclutadora por Q140. (Foto Prensa Libre: Miriam Figueroa)

En una página de Internet, en las últimas tres semanas, se han ofrecido plazas de trabajo a secretarias, asistentes contables y bodegueros. La promoción de la oferta laboral ha terminado en timo, los postulantes aplicaron a la oferta y pagaron por culminar la contratación.

Los plazas laborales han sido promocionadas en Guatemala, Escuintla, Chimaltenango y Guastatoya.

“Se necesita un asistente contable con prestaciones de Ley y ambiente laboral agradable en Guastatoya”, dice uno de los anuncios en una plataforma digital, el cual ha sido comprobado por postulantes que se trató de un engaño.

Las personas que aplicaron a las plazas de trabajo promocionadas en la plataforma digital siguieron instrucciones que les giró una supuesta empresa reclutadora de personal para empresas formales, pero no fue cierto.

La supuesta compañía reclutadora se comunicó con los aspirantes a través de correo electrónico, argumentó que antes de ir a una entrevista y terminar el proceso de contratación debían “pagar la solvencia de deudas”, con costo de Q140. Esa instrucción solo fue el timo toral de la estrategia detrás de la oferta laboral.

A 55 kilómetros de la ciudad de Guatemala, en el parque central de Chimaltenango, se congregaron personas estafadas, pero solo una optó por relatar lo sucedido.

“El 14 de noviembre hice el pago para supuestamente tener una solvencia de deudas y después ser contratado en el área de contabilidad de una empresa. Nada de eso fue cierto, el licenciado que se encargó de mi caso después de hacer el pago en una cuenta bancaria me dijo que después me indicarían, en correo electrónico, mi entrevista y se dejaron de comunicar”, lamentó el joven de 23 años, quien aplicó a la plaza de trabajo.

La víctima expuso que está en la búsqueda de su primer trabajo y se “ilusionó” con la oferta de trabajo.

“Pensé que era mi oportunidad para tener mi primer trabajo y en lo que me gusta: la contabilidad. Desde hace un año busco trabajo, tuve que dejar la universidad privada porque no tenía dinero para seguir pagando por no tener empleo. No entiendo cómo me puede pasar tanto y solo quiero trabajar, ganar mi dinero de manera honrada”, lamentó la víctima.

El engaño por medio de la página de internet se fraguó usando la imagen de empresas formales que no contrataron una compañía reclutadora para contratar personal. Fueron por lo menos cuatro empresas las que fueron involucradas por esta red que perpetró el fraude.

Una de las empresas cuya imagen en el timo denunciará el caso ha recibido decenas de llamadas de personas que preguntaron por las plazas de empleo en las últimas semanas y les aclaró a estas que no hubo oferta de trabajo.

Autoridad

Édgar Arana, director de Comunicación Social del Ministerio de Trabajo (Mintrab), expuso que “ese tipo de engaño es recurrente”.

Incluso, en redes sociales, usuarios han denunciado públicamente que el fraude de empleos se viene fraguando desde 2016.

“El engaño se identifica con el solo hecho de pedir dinero. Las personas deben tener claro que cuando alguien, o una supuesta reclutadora, pide dinero o un pago es la señal de que es una estafa. Además, hay gente que se ha hecho pasar por ser del Ministerio de Trabajo y también piden dinero, hay que dejar claro que todos los servicios que ofrece el ministerio son gratuitos”, recalcó Arana.

Cargando

El director de comunicación del Mintrab indicó que el engaño de la oferta de trabajo es similar al que denunció la cartera cuando estafadores ofrecieron visas de trabajo a personas que quisieron migrar a Estados Unidos.

En mayo pasado el Ministerio Público informó que conoce casos de estafas por Internet o redes sociales, sobre todo en la venta de artículos, especialmente de teléfonos y vehículos usados, en las que se realizan transacciones y no se reciben los bienes adquiridos.

Contenido relacionado:

La “constancia de soltería”, uno de los trámites que hace el Renap

Alertas de menores desaparecidos aparecerán en Facebook

Giammattei propondrá reformas a prisión preventiva y amparo