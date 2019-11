Giammattei propondrá reformas a prisión preventiva y amparo

Algo mu…la el Giammate.. tas … aun no estas en la guaya y ya declarando guerras… no has entendido queen guerra avisada mo hay muertos,,, y no pensas que los presos ya son tus enemigosy que con lo que anucias les das mas de 50 dias para organizarse en tu conta??? Te van a quebrar el trasero… las patas no porque ya las tenes jodidas