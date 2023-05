Declara Ronald García Navarijo, el testigo principal del MP contra el periodista Jose Rubén Zamora

El testigo detalló que estaba siendo investigado en el caso Arca y por medio de Zamora se enteró de que ese expediente cambiaría de agencia fiscal, asimismo, explicó que había comenzado el proceso para suscribir un acuerdo de colaboración eficaz, pero no se avaló.

En cuanto a los Q300 mil por lo que se acusa al presidente de elPeriódico de lavado de dinero, García Navarijo aseguró que fue Zamora quien le pidió “bancarizar” esa cantidad por medio de alguna empresa.

El testigo dijo que Luis Chinchilla fue quien recibió el dinero en una oficina de zona 10, también afirmó que la dirección e identidad de quien recibiría el monto se lo informó a Zamora.

“Es un tema bastante complejo yo se los comenté en un principio -a la Feci-, el materializar el hecho de bancarizar el dinero, ya lo constituía en un delito como tal y yo hubiera sido involucrado. Entonces, esas eran unas empresas que, normalmente yo manejo varias sociedades y utilicé esa empresa para dar la factura de Nijo, S.A.; sin embargo, los fondos yo los tendría que haber depositado al banco para que cuando fueran a cambiar el cheque el dinero estaba allí, sin embargo, allí fue cuando tomé la decisión de hacer la denuncia correspondiente”, relató García Navarijo.

El testigo explicó que llevaba la contabilidad de Nijo S.A. y que fue así como obtuvo el cheque que se usaría para bancarizar el dinero de Zamora.

Intervención de Sandoval

Según García Navarijo el exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, luego de ser destituido recibía información de “amigos” de la Feci, eso se lo dijo Zamora. Aunque no hay una grabación de esas aseveraciones, el testigo lo menciona periódicamente en su versión de los hechos.

“Cuando se fue Juan Francisco Sandoval -destituido de la Feci- después llegó el licenciado Curruchiche. La duda era qué iba a pasar con el cambio en la Fiscalía porque la relación que se tenía era con el licenciado Sandoval. Ya él -Juan Francisco Sandoval- estando fuera dijo que íbamos a seguir con el proceso y que hablaría con Samari Gómez para que el tema continuara. Entendería yo que había una comunicación entre ellos -Sandoval y Gómez-”, relató García Navarijo.

Además, aseguró al Tribunal que en las reuniones en que participó y Sandoval estaba en línea, él -Sandovali- sabía de su presencia en esos acercamientos.

Acuerdo y presión

El testigo relató a los jueces del Tribunal que no firmó acuerdo de colaboración eficaz porque fue presionado por la exfiscal Gómez.

“No se llegó a ser colaborador eficaz porque nunca llegamos a la etapa de entrega de información. Eran varios temas, los temas torales o importantes no se entregó información porque no la tengo. Quien perdió interés en seguir el proceso fui yo porque vi que había sesgo de la auxiliar fiscal -Samari Gómez- y desistimos del proceso. Ella en una oportunidad me hizo un recuento de los años que yo iba a pasar en la cárcel, eran 45 años y desde ya me estaba imputando. Yo creo que eso era una presión sicológica para amedrentar o asustar(…)”, dijo García Navarijo.

En la audiencia, Gómez cuestionó al testigo. Le preguntó si constató comunicaciones de ella con Zamora o Sandoval, a lo que respondió: “No me consta”.

Testimonios

Durante la audiencia Navarijo dijo que percibió el actuar de Samari Gómez como un chantaje.

Navarijo dijo que tiene 25 años de experiencia bancaria y tenían comunicaciones en las que él -Zamora- tenía problemas económicos y buscaba agenciarse de fondos.

Dijo que la mayor parte de estos fondos eran en efectivo y no bancarizados.

También dijo que, durante una reunión con Gómez luego de la salida de Juan Francisco Sandoval de la Feci, se habló de la figura de colaborador eficaz, pero Navarijo aseguró que no se le dio esa figura porque no tenía “esa información”.

Señaló que Gómez tenía un sesgo, pues en una oportunidad, le hizo a Navarijo un recuento de los años que pasaría en la cárcel, que eran 45, por lo que la señaló de hacer presión psicológica para amedrentarlo y asustarlos. “La presión no me pareció coherente”.

Respecto a los Q300 mil que supuestamente Zamora pretendía blanquear se le consultó a Navarijo si ¿contó el dinero? y este respondió que no y que quien lo recibió fue un licenciado de apellido Chinchilla.

Agregó que no tocó el dinero y que para entonces ya había puesto la denuncia respectiva.

Sobre las comunicaciones y sobre cómo hizo las grabaciones Navarijo respondió que no tenía una aplicación en el teléfono para grabar una llamada, por lo que utilizó un ipad, pero para eso puso en altavoz la llamada y grabó.

Navarijo detalló que la mayor parte de las llamadas eran por telegram.

El testigo contó que dejaron de asistir a las reuniones y Samari Gómez era quien activaba esas intenciones de reunión.

Sobre la petición de que se ingresara al banco Q300 mil dijo que Zamora estaba dispuesto a perder el 13%, pues en el cheque se estipulaba, ya que era de Q265 mil.

Al ser cuestionado sobre si Zamora Marroquín tuviera injerencia en otorgarle como colaborador eficaz, Navarijo afirmó que le dijo que sí y que lo apoyaría, pero no le dijo cómo.

El abogado de la Fundación contra el terrorismo cuestionó a Navarijo sobre si Zamora le contó si esta operación de “convertir” dinero ya la había hecho con anterioridad, a lo que respondió que sí, y que le contó que anteriormente había otra persona que le hacía el favor de hacer este tipo de transacciones, pero no podía en ese momento. “No sé sobre la persona ni la empresa”.

Falla cuestionó: “usted dijo que fue a la Fiscalía con un abogado, ¿cuál es el nombre del abogado, quién se lo refirió? “fue Édgar Gutiérrez, dijo Navarijo.

Prosiguió: ¿qué negociación hizo con elPeriódico?, cuestionó Falla

“No pautábamos con el medio, por el tiraje y el grupo socioecnómico no era nuestro target”, dijo Navarijo.

Falla prosiguió ¿Por qué contrataron esa publicidad?

“La publicación es bastante compleja, porque él habla sobre irregularidades en el Bantraba. En el banco no existían esas irregularidades, entonces esas publicaciones generan pánico financiero. Por eso era importante frenar esa percepción”, dijo el testigo.

Denuncia

En tanto, la familia de Zamora denunció en sus redes sociales que el defensor público que asiste al periodista el juicio no conoce el expediente, pues este fue nombrado a última hora.

“La defensa pública nunca había dejado en tal estado de vulnerabilidad a una persona. El director de esa entidad es el responsable directo por haberse doblegado ante las presiones del poder”, señalan en su cuenta de Twitter.

El mensaje añade que “el tribunal debe garantizar el derecho de defensa y suspender el debate”.

Ese mensaje fue en respuesta a una publicación que hace referencia a que Zamora conoció a su abogado defensor minutos antes de que empezar la audiencia de este jueves.

>> La defensa pública (@IDPP_gt ) nunca había dejado en tal estado de vulnerabilidad a una persona. El director de esa entidad es el responsable directo por haberse doblegado ante las presiones del poder. El tribunal debe garantizar el derecho de defensa y suspender el debate.

El juicio

El juicio contra Zamora, iniciado el 2 de mayo y tras el cual podría ser condenado hasta a 20 años de prisión, ha provocado críticas internacionales y denuncias de ataques a la libertad de expresión en Guatemala, y se suma a una ola de detenciones de exfiscales que investigaron connotados casos de corrupción en el país.

“El sistema antidemocrático y corrupto que domina hoy en día el país es implacable y no le basta haber encarcelado a nuestro fundador inventando un caso hasta llevarlo a un tribunal inquisidor”, afirmó el miércoles elPeriódico en un editorial.

“No hay una dictadura personal, pero hay algo que puede incluso resultar peor, pues han creado una ‘dictadura de sistema’ en la que no importa quien gobierne, el poder sigue en manos de las mafias”, puntualizó el matutino.

Según la acusación, Zamora, un ingeniero industrial con maestría en banca y finanzas de 66 años, está involucrado en una trama para blanquear 37.500 dólares que provendrían de un chantaje a empresarios para no publicar informaciones en su contra.

El 28 de febrero, un juez ordenó abrir un segundo proceso contra Zamora, por supuestamente intentar frenar una investigación por lavado de dinero en 2021.

El pasado 3 de mayo durante su intervención en la audiencia, Zamora rechazó los cargos que le imputa la Feci y dijo que se considera “un preso político”, al estimar que el caso es en represalia por sus publicaciones sobre corrupción en el gobierno.

Según el acusado, el estrangulamiento económico comenzó con los expresidentes Otto Pérez (2012-2015), en prisión por encabezar una red de defraudación en aduanas, y Jimmy Morales (2016-2020), quienes redujeron la publicidad.

Sin embargo, con la llegada de Alejandro Giammattei, en enero de 2020, el retiro de la pauta fue más drástica y las ventas se fueron reduciendo aceleradamente, señaló.