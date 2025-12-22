Decomisan armas hechizas y municiones: capturan a presuntos asaltantes en Quetzaltenango

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 22 de diciembre que, como resultado de cuatro allanamientos en la zona 10 de Quetzaltenango, investigadores y agentes de la Comisaría 41, en coordinación con fiscales, capturaron a presuntos pandilleros del Barrio 18.

Según la PNC, los detenidos son señalados de distribución de droga al menudeo, asaltos y otras acciones ilícitas en ese departamento.

Se trata de Mario “N”, de 24 años, alias Gasper; Mynor “N”, de 25, alias Gordo; Rebeca “N”, de 24, alias Pantera, y Marlyn “N”, de 26, alias La Gata.

En un inmueble fueron localizadas dos armas hechizas, una pistola de gas comprimido y 27 municiones de diferentes calibres, según la PNC. Los investigadores también hallaron un altar dedicado a la santa muerte.

Además, incautaron 125 bolsas con marihuana, cuatro teléfonos y dos pesas digitales, indicios que servirán para fortalecer la investigación.

Otra captura

En otro caso, en la colonia La Brigada, zona 7 de Mixco, investigadores capturaron a Juana “N”, de 48 años, en cumplimiento de seis órdenes de aprehensión por extorsión. Todas fueron emitidas en el 2025.

De acuerdo con la investigación, la detenida es madre de Fátima “N”, de 19, presunta integrante de la mara Barrio 18, capturada el 5 de diciembre del 2018 por asalto a mano armada y posesión de droga.

Según la PNC, en lo que va del 2025 ya han sido capturados 1 mil 811 extorsionistas.

