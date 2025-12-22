Decomisan armas hechizas y municiones: capturan a presuntos asaltantes en Quetzaltenango

Justicia

Decomisan armas hechizas y municiones: capturan a presuntos asaltantes en Quetzaltenango

Cuatro presuntos integrantes de una pandilla fueron capturados en la zona 10 de Quetzaltenango.
 

la Redacción

|

time-clock

Agentes capturan a cuatro presuntos integrantes del Barrio 18 en Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 22 de diciembre que, como resultado de cuatro allanamientos en la zona 10 de Quetzaltenango, investigadores y agentes de la Comisaría 41, en coordinación con fiscales, capturaron a presuntos pandilleros del Barrio 18.

Según la PNC, los detenidos son señalados de distribución de droga al menudeo, asaltos y otras acciones ilícitas en ese departamento.

Se trata de Mario “N”, de 24 años, alias Gasper; Mynor “N”, de 25, alias Gordo; Rebeca “N”, de 24, alias Pantera, y Marlyn “N”, de 26, alias La Gata.

En un inmueble fueron localizadas dos armas hechizas, una pistola de gas comprimido y 27 municiones de diferentes calibres, según la PNC. Los investigadores también hallaron un altar dedicado a la santa muerte.

EN ESTE MOMENTO

Ataque armado en la aldea El Durazno

Tres fallecidos, entre ellos dos menores, deja un ataque armado en aldea cerca de San Pedro Ayampuc

Right

Cadáveres hallados en la zona 25 siguen sin identificar por condiciones en que fueron encontrados

Right

Además, incautaron 125 bolsas con marihuana, cuatro teléfonos y dos pesas digitales, indicios que servirán para fortalecer la investigación.

Otra captura

En otro caso, en la colonia La Brigada, zona 7 de Mixco, investigadores capturaron a Juana “N”, de 48 años, en cumplimiento de seis órdenes de aprehensión por extorsión. Todas fueron emitidas en el 2025.

De acuerdo con la investigación, la detenida es madre de Fátima “N”, de 19, presunta integrante de la mara Barrio 18, capturada el 5 de diciembre del 2018 por asalto a mano armada y posesión de droga.

Según la PNC, en lo que va del 2025 ya han sido capturados 1 mil 811 extorsionistas.

Para leer más: Siete presuntos sicarios de la mara 18 son detenidos en Escuintla con armas, drogas y una granada

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

la Redacción

la Redacción

Lee más artículos de la Redacción

ARCHIVADO EN:

Barrio 18 Extorsiones Mara 18 Quetzaltenango 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS