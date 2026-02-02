Justicia
Decomiso de droga, armas y municiones: PNC detalla cómo avanza el Plan Centinela en Escuintla
La Policía Nacional Civil detalló los resultados del Plan Centinela en Escuintla para combatir la inseguridad.
Las fuerzas de seguridad desarrollan el Plan Centinela para combatir el crimen en Escuintla. (Foto Prensa Libre: Gobierno de Guatemala)
Jorge Aguilar Chichilla, de Comunicación de la Policía Nacional Civil (PNC), informó este lunes 2 de febrero sobre el Plan Centinela, vigente desde el 6 de enero en Escuintla.
Indicó que esta estrategia se coordina con el Ejército de Guatemala e incluye requisas en la cárcel de Renovación 1, donde se ha retomado el control y decomisado objetos ilegales.
Agregó que se ha puesto a disposición de los tribunales a unas 400 personas ubicadas en el área de la prisión.
Entre los capturados figura el presunto responsable de la muerte de su conviviente y de una menor.
El Ministerio de Gobernación informó que el Plan Centinela comenzó con una operación en la cárcel Renovación 1, donde las acciones incluyeron una requisa general y el desmantelamiento de estructuras ilegales.
Según trabajos de inteligencia de la PNC y del Sistema Penitenciario (SP), las pandillas controlaban negocios fuera del centro carcelario.
“Muchas de las casetas, puestos de comida, tiendas y negocios que están alrededor de las cárceles son solo una fachada; en realidad, sirven para introducir al interior de los centros de detención armas, drogas y celulares”, remarcó el SP el 6 de enero.
Entre los resultados del Plan Centinela destacan la incautación de droga, armas, municiones y la captura de personas por distintos delitos.
Para leer más: Gobierno alerta sobre uso de Internet satelital Starlink dentro de prisiones en Guatemala
Resultados del Plan Centinela
- 22 mil 370 personas identificadas
- 301 aprehendidos
- 236 aprehendidos en flagrancia
- 55 aprehendidos por órdenes de captura
- Siete menores remitidos
- Tres reos notificados de nuevos delitos
- 8 mil 418 vehículos identificados
- 7 mil 381 motocicletas identificadas
- 234 motos consignadas
- 79 vehículos consignados
- 64 armas incautadas
- 917 municiones incautadas
- 65 tolvas y/o cargadores incautados
- Siete armas blancas decomisadas
- 61 teléfonos incautados
- 158 allanamientos ejecutados
- Dos requisas
- 2 mil 98 envoltorios de droga incautada
- 16 radios portátiles incautados
- Seis artefactos explosivos decomisados
- Una máquina contadora de dinero
- Una pesa incautada
- Dinero incautado Q120 mil 319.75
- Un DVR
- Un uniforme de la PNC
- 4 mil 927 kilos de cocaína con un avalúo de más de Q669 millones
Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.