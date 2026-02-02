Decomiso de droga, armas y municiones: PNC detalla cómo avanza el Plan Centinela en Escuintla

Jorge Aguilar Chichilla, de Comunicación de la Policía Nacional Civil (PNC), informó este lunes 2 de febrero sobre el Plan Centinela, vigente desde el 6 de enero en Escuintla.

Indicó que esta estrategia se coordina con el Ejército de Guatemala e incluye requisas en la cárcel de Renovación 1, donde se ha retomado el control y decomisado objetos ilegales.

Agregó que se ha puesto a disposición de los tribunales a unas 400 personas ubicadas en el área de la prisión.

Entre los capturados figura el presunto responsable de la muerte de su conviviente y de una menor.

El Ministerio de Gobernación informó que el Plan Centinela comenzó con una operación en la cárcel Renovación 1, donde las acciones incluyeron una requisa general y el desmantelamiento de estructuras ilegales.

Según trabajos de inteligencia de la PNC y del Sistema Penitenciario (SP), las pandillas controlaban negocios fuera del centro carcelario.

“Muchas de las casetas, puestos de comida, tiendas y negocios que están alrededor de las cárceles son solo una fachada; en realidad, sirven para introducir al interior de los centros de detención armas, drogas y celulares”, remarcó el SP el 6 de enero.

Entre los resultados del Plan Centinela destacan la incautación de droga, armas, municiones y la captura de personas por distintos delitos.

Resultados del Plan Centinela

22 mil 370 personas identificadas

301 aprehendidos

236 aprehendidos en flagrancia

55 aprehendidos por órdenes de captura

Siete menores remitidos

Tres reos notificados de nuevos delitos

8 mil 418 vehículos identificados

7 mil 381 motocicletas identificadas

234 motos consignadas

79 vehículos consignados

64 armas incautadas

917 municiones incautadas

65 tolvas y/o cargadores incautados

Siete armas blancas decomisadas

61 teléfonos incautados

158 allanamientos ejecutados

Dos requisas

2 mil 98 envoltorios de droga incautada

16 radios portátiles incautados

Seis artefactos explosivos decomisados

Una máquina contadora de dinero

Una pesa incautada

Dinero incautado Q120 mil 319.75

Un DVR

Un uniforme de la PNC

4 mil 927 kilos de cocaína con un avalúo de más de Q669 millones

