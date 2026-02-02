Decomiso de droga, armas y municiones: PNC detalla cómo avanza el Plan Centinela en Escuintla

Decomiso de droga, armas y municiones: PNC detalla cómo avanza el Plan Centinela en Escuintla

La Policía Nacional Civil detalló los resultados del Plan Centinela en Escuintla para combatir la inseguridad.

Óscar García

y

PLAN CENTINELA EN ESCUINTLA

Las fuerzas de seguridad desarrollan el Plan Centinela para combatir el crimen en Escuintla. (Foto Prensa Libre: Gobierno de Guatemala)

Jorge Aguilar Chichilla, de Comunicación de la Policía Nacional Civil (PNC), informó este lunes 2 de febrero sobre el Plan Centinela, vigente desde el 6 de enero en Escuintla.

Indicó que esta estrategia se coordina con el Ejército de Guatemala e incluye requisas en la cárcel de Renovación 1, donde se ha retomado el control y decomisado objetos ilegales.

Agregó que se ha puesto a disposición de los tribunales a unas 400 personas ubicadas en el área de la prisión.

Entre los capturados figura el presunto responsable de la muerte de su conviviente y de una menor.

El Ministerio de Gobernación informó que el Plan Centinela comenzó con una operación en la cárcel Renovación 1, donde las acciones incluyeron una requisa general y el desmantelamiento de estructuras ilegales.

Según trabajos de inteligencia de la PNC y del Sistema Penitenciario (SP), las pandillas controlaban negocios fuera del centro carcelario.

“Muchas de las casetas, puestos de comida, tiendas y negocios que están alrededor de las cárceles son solo una fachada; en realidad, sirven para introducir al interior de los centros de detención armas, drogas y celulares”, remarcó el SP el 6 de enero.

Entre los resultados del Plan Centinela destacan la incautación de droga, armas, municiones y la captura de personas por distintos delitos.

Para leer más: Gobierno alerta sobre uso de Internet satelital Starlink dentro de prisiones en Guatemala

Resultados del Plan Centinela

  • 22 mil 370   personas identificadas
  • 301 aprehendidos
  • 236 aprehendidos en flagrancia
  • 55 aprehendidos por órdenes de captura
  • Siete menores remitidos
  • Tres reos notificados de nuevos delitos
  • 8 mil 418 vehículos identificados
  • 7 mil 381 motocicletas identificadas
  • 234 motos consignadas
  • 79 vehículos consignados
  • 64 armas incautadas
  • 917 municiones incautadas
  • 65 tolvas y/o cargadores incautados
  • Siete armas blancas decomisadas  
  • 61 teléfonos incautados
  • 158 allanamientos ejecutados
  • Dos requisas
  • 2 mil 98 envoltorios de droga incautada
  • 16 radios portátiles incautados
  • Seis artefactos explosivos decomisados
  • Una máquina contadora de dinero
  • Una pesa incautada
  • Dinero incautado Q120 mil 319.75  
  • Un DVR
  • Un uniforme de la PNC
  • 4 mil 927 kilos de cocaína con un avalúo de más de Q669 millones

