Justicia
Dos capturados en la Interamericana: iban en moto robada y uno tenía seis antecedentes penales
Dos presuntos asaltantes de motoristas fueron capturados en la ruta Interamericana, en Chimaltenango, tras denuncias de vecinos y víctimas, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Los dos detenidos se movilizaban en una motocicleta con reporte de robo en Mixco según informó la Policía Nacional Civil. (Foto Prensa Libre: Cortesía PNC).
Dos presuntos asaltantes de motoristas en la ruta Interamericana fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) en jurisdicción de Chimaltenango.
Según reportan las fuerzas de seguridad, la captura de estos presuntos asaltantes se realizó luego de que se recibieran denuncias por parte de vecinos de la localidad, así como de varios afectados, sobre dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.
Agentes de la comisaría 73 montaron un operativo para buscar a los presuntos asaltantes, quienes fueron localizados y perseguidos hasta el kilómetro 59 de la ruta en mención, donde fueron copados por los agentes.
Los detenidos fueron identificados como Luis N, de 43 años, alias “Murdock”, y Erick N, de 19 años, alias “Dusky”, quienes se conducían en una motocicleta con reporte de robo en un sector de Mixco, en el departamento de Guatemala, del 10 de abril del presente año.
Sospechoso con varios ingresos a la cárcel
Según la base de datos de la PNC, a alias “Murdock” le aparecen seis ingresos a la cárcel en los años 2001, 2004 y 2005 por los siguientes delitos:
- portación ilegal de arma de fuego
- robo agravado en grado de tentativa
- promoción y fomento a la drogadicción
- robo
- posesión para el consumo
- robo agravado
Los detenidos son acusados de cometer asaltos a motoristas y transeúntes que se desplazan por la ruta Interamericana, en jurisdicción de Chimaltenango, por lo que fueron remitidos al juzgado correspondiente para que solventen su situación legal, informó la Policía Nacional Civil.