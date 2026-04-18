PNC captura a tres presuntos pandilleros que intentaron atacarlos con fusil en la zona 18

En la colonia El Limón, en la zona 18 capitalina, la Policía Nacional Civil (PNC) reporta la captura de tres presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18, quienes intentaron agredir con un fusil a los agentes del orden.

Según el reporte del Departamento de Investigaciones Especiales de la PNC, los agentes de la institución se encontraban en labores de investigación en la colonia El Limón 2, en dicha zona. El informe indica que los elementos realizaban sus labores debidamente uniformados, con chalecos y gorras con las respectivas insignias de la institución.

En su recorrido, los agentes observaron a los tres sospechosos, quienes, al notar su presencia, tomaron una actitud “evasiva”. Según se indica, uno de ellos extrajo de un costal un fusil con el que pretendía atacar a los uniformados; sin embargo, el arma no se accionó, por lo que emprendieron la huida.

Los tres sospechosos ingresaron a una vivienda, en la que fueron acorralados y capturados por los agentes.

Estos fueron identificados como Alejandro N, de 27 años; Josué N, de 18 años, y un menor de 17 años. Los detenidos fueron remitidos al juzgado correspondiente, así como al juzgado de menores en conflicto con la ley.

Incautan objetos ilícitos

En el interior del inmueble también fueron encontrados varios ilícitos, que fueron decomisados por los agentes de la PNC entre estos:

1 arma de fuego tipo fusil AR-15 (con el que pretendían atacar a los agentes)

3 tolvas para fusil

16 municiones calibre 5.56 mm sin percutar

5 camisas color negro tipo comando con distintivos de la PNC

8 pantalones color negro tipo comando

3 pares de botas tácticas color negro

5 sombreros color negro con distintivos de la PNC

21 bolsitas transparentes con yerba seca, posiblemente marihuana

2 bolsitas transparentes con piedras, posiblemente de la denominada droga crack

Según los investigadores, con el arresto de estos tres individuos se da un duro golpe a la estructura del Barrio 18 que opera en la colonia El Limón, en la zona 18, por lo que continúan con las investigaciones correspondientes para capturar a otros integrantes de esta estructura delictiva que operan en el lugar.