“El Tuerto”: municipalidades prorrogan contratos y pagan millones a requerido en extradición

Pese a su captura en Colombia y posterior extradición a Estados Unidos por señalamientos de narcotráfico, Cristhian Estuardo Vaides Fión, conocido como el Tuerto, mantiene vínculos contractuales con municipalidades de Alta Verapaz, a través de su empresa Constructora HV.

Las comunas de Carchá y Cahabón han autorizado prórrogas de obras y entregado pagos millonarios, y Fredy Ricardo Chávez Ordóñez figura como mandatario del empresario, mediante una representación autorizada ante notario en Bogotá, Colombia, y posteriormente validada en Guatemala.

Horas antes de que Vaides Fión fuera detenido con fines de extradición a Estados Unidos, bajo cargos de narcotráfico, el Concejo de Carchá le prorrogó por 15 meses un contrato para la pavimentación de un camino rural. Dos meses más tarde, por el mejoramiento de un sistema de alcantarillado, le canceló Q1.1 millones, de los Q24.5 millones del valor total de la obra.

Ambos proyectos se le adjudicaron en el 2023 y se financian con fondos del Consejo de Desarrollo (Codede) de Alta Verapaz.

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El pago por el mejoramiento al alcantarillado en la colonia La Trinidad, identificado con el NOG 20671148, consta en un comprobante, con un cheque a nombre de Vaides Fión, publicado en Guatecompras y en un detalle de ejecución de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), la cual señala que, en lo que va del presente año, la obra registra nulo avance físico y financiero.

En julio del 2025, la notaria Wendy Amparo Morales Juárez dictaminó como válido que Chávez Ordóñez fuera el mandatario del colombiano, propietario de la Constructora HV, una representación autorizada por un notario en Bogotá.

Aunque los documentos de la acreditación de Chávez Ordóñez están fechados antes de la captura de Vaides Fión, fueron publicados en el sistema de contrataciones públicas el 27 de agosto del 2025. Los primeros documentos de la acusación contra el proveedor estatal se hicieron públicos el 4 de marzo del año pasado.

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El diario elPeriódico reportó en el 2018 que Chávez Ordóñez fue representante de Agricultura o Mecanización de Tierras, S. A. (Agromec), y que, en el 2011, fue detenido por supuestamente presentar fianzas falsas en proyectos de infraestructura.

Agromec fue propiedad del exdiputado de los partidos Patriota y FCN-Nación Estuardo Galdámez Juárez, según se verifica con los documentos de los contratos con el Estado celebrados por la entidad.

Prensa Libre no logró ser atendida en el número telefónico de la comuna de Carchá, para consultar sobre la continuidad de los proyectos y pagos a Constructora HV.

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Pagos en Cahabón

Otro de los clientes de Vaides Fión es la Municipalidad de Cahabón, Alta Verapaz, que entre septiembre y octubre del 2025 le pagó Q1.1 millones por la pavimentación en la aldea Sepoc, registrada con el NOG 19235518.

En esta alcaldía también actúa Chávez Ordóñez como representante del propietario de Constructora HV, y logró que en octubre del año pasado dicho concejo suspendiera por cinco meses la pavimentación en la aldea Champerico, mientras mejoraban las condiciones climáticas en el municipio.

La corporación se acogió a la petición y ordenó al supervisor de obras “no afectar la ejecución del proyecto ni su financiamiento a través del Codede”. Entre el 2023 y 2024, a la empresa se le pagó Q1 millón por las obras en Champerico, que corresponden a la mitad del valor del contrato adjudicado.

Vaides Fión fue contratista del Estado de Guatemala durante más de una década. Según el portal Guatecompras, entre el 2012 y el 2025 la Constructora HV obtuvo 80 contratos con instituciones públicas y municipalidades por Q217 millones. Entre las obras adjudicadas figura el Parque Bicentenario de Cobán, Alta Verapaz.

Algunos contratos fueron cancelados por falta de avances y otros, ampliados, como una carretera en Chinautla, Guatemala, a cargo del Ministerio de Comunicaciones, que pasó de Q28.3 millones a Q35.2 millones.

Narcolanchas

La acusación de Estados Unidos señala a Vaides Fión de haber coordinado el traslado internacional de cargamentos de cocaína desde Colombia a ese territorio.

Según las autoridades, la droga recorría Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México antes de llegar a territorio estadounidense. Para su transporte se habrían utilizado lanchas rápidas, sumergibles, barcos pesqueros y cargueros.

Vaides Fión fue capturado el 4 de abril del 2025, en Antioquia, Colombia, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Panamá.

Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta un proceso penal por narcotráfico.

Rescinden contratos

En noviembre del año pasado, de común acuerdo con la Municipalidad de Chisec, Alta Verapaz, se terminaron los contratos con la Constructora HV para construir dos sistemas de agua potable en las aldeas Semax y Yalchactí; el primero, de Q4.5 millones, y el segundo, Q4.9 millones. Se indicó que el avance físico y financiero de ambos era del 20%, aunque un informe anterior apuntaba a que la ejecución física era menor. La Municipalidad de Cobán también le rescindió un contrato por Q52.6 millones para la pavimentación de calles.

La Unidad de Construcciones de Edificios del Estado (Ucee) comenzó un proceso de controversia sobre el proyecto de mejoramiento de un centro de salud en Lanquín, cuya inversión asciende a Q6.2 millones, antes de iniciar un proceso contencioso administrativo.