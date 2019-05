“Exxesos” dice que aceptará ser extraditado a Estados Unidos

Julio Enrique José Rosales Morales, alias Exxcesos, compareció sin sus abogados en Tribunal. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)

Rosales, quien es acusado por la justicia estadounidense de haber traficado heroína, llegó este 23 de mayo al Tribunal Tercero Penal, que preside Saúl Álvarez, a la audiencia formal de extradición.

Cuando los jueces le preguntaron por la inasistencia de sus defensores, Gustavo Arbizú y Steve Revolorio, el sindicado mencionó que la ausencia fue “por motivos profesionales”, y no dio más detalles. Al parecer, los abogados tenían diligencias en otras judicaturas, aunque no enviaron excusa.

Los juzgadores reprogramaron la audiencia para el próximo 28 de mayo a las 11 horas y le advirtieron a Rosales que si no se presentaban sus abogados se le iba a nombrar uno del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

Al salir de la sala, en el pasillo del piso 12 de la Torre de Tribunales, el sindicado respondió a la pregunta de cuál será la postura ante el señalamiento de extradición a Estados Unidos.

“Pues allanarme porque aquí en Guatemala no se puede hacer nada, entonces tengo que ir a las cortes de Estados Unidos para poder solventar mi situación ya que estoy seguro que no tengo mayor implicación en lo que se me está imputando, entonces quiero solventar la situación allá, poder regresar y estar limpio como siempre lo he estado”, refirió.

Además, explicó que ha sido amenazado en la cárcel militar Mariscal Zavala desde que fue detenido el 23 de abril pasado en un restaurante de la zona 9.

“He recibido llamadas, me han dado mensajes de personas que piensan. Bueno no sé realmente quiénes son solo me han mandado a decir eso, no han dado la cara”, dijo Exxesos.

El señalamiento al candidato

El Tribunal cuenta con los indicios que remitió el fiscal de Extradiciones, Hugo Zea Posadas, relacionados a que desde el 26 de febrero fue recibida la orden de extradición para que Rosales compareciera en la Corte Distrital para el Distrito de Texas.

Allan Arnulfo Oliva, quien ya fue extraditado en 2018, y Manuel de Jesús De León Madrid, fallecido el año pasado, supuestamente también integraban la banda junto con Rosales.

Rosales, quien aspiraba a una diputación por Retalhuleu, enfrenta cargos de conspiración para fabricar y distribuir heroína, y producir y distribuir un kilogramo o más de heroína, ambos delitos con la “intención, conocimiento y causa razonable para creer que la heroína sería ilegalmente importada en los Estados Unidos”.

Integró organización

Los indicios que leyó el fiscal detallan que la investigación contra la organización criminal surgió a partir de 2016.

Rosales integró en 2017 el grupo, que transportaba “grandes cantidades de heroína desde Guatemala hacia México”. El candidato fue identificado como “asistente de transportación”.

La droga se ocultaba en el eje de transmisión de camiones para pasar de Guatemala a México y terminaba en los estados de Illinois y Nueva York.

El 26 de junio del 2018, Allan Oliva fue extraditado a Estados Unidos. Fue detenido en noviembre de 2017 en el Aeropuerto Internacional La Aurora a pedido de una corte del estado de Texas desde agosto del 2017.

El candidato a diputado por la agrupación Visión con Valores, Julio Enrique José Rosales Morales, comparece a la audiencia de formal extradición sin sus abogados.

"He decidido enfrentar los cargos en Estados Unidos", se refiere.

