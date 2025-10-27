Feci allana el Hospital Roosevelt y cinco empresas por posible corrupción en adjudicaciones

Justicia

Feci allana el Hospital Roosevelt y cinco empresas por posible corrupción en adjudicaciones

MP efectúa ocho diligencias de allanamiento por posible caso de corrupción en el Hospital Roosevelt.  

Investigadores en diligencia en el Hospital Roosevelt por posible caso de corrupción. (Foto Prensa Libre: cortesía Ministerio Público)

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) desarrolla este lunes 27 de octubre allanamientos en seguimiento a denuncias por posibles actos de corrupción en adjudicaciones del Hospital Roosevelt.

En coordinación con la Policía Nacional Civil, la Fiscalía efectúa ocho diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias.

“Las diligencias se realizan en seguimiento a tres denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas”, detalló el Ministerio Público (MP).

Tres de los allanamientos se llevan a cabo en instalaciones del Hospital Roosevelt y cinco en empresas privadas vinculadas con los hechos investigados, afirmó el ente investigador.

Según el MP, el primer caso está relacionado con la adjudicación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de redes informáticas por Q300 mil.

“Sin embargo, las investigaciones preliminares establecen que los trabajos realizados no cumplían con los requerimientos técnicos del hospital, aunque fueron recibidos por instrucciones superiores”, remarcó la institución.

El segundo caso se refiere a trabajos de reparación en calles internas del hospital, adjudicados mediante compras directas.

“De acuerdo con la denuncia, se fragmentaron los procesos con el propósito de evadir los procedimientos de licitación y cotización, alcanzando un monto superior a Q500 mil”, afirmó el MP.

Agregó que el tercer caso se relaciona con pagos efectuados por Q200 mil por concepto de reparaciones que no fueron ejecutadas correctamente, pero que también fueron recibidas por instrucciones superiores.

Para leer más: Salud denuncia posible corrupción en construcción de banco de leche en Hospital Roosevelt y otros proyectos

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Fiscalía Especial contra la Impunidad Hospital Roosevelt Ministerio Público 
