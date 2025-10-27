Feci allana el Hospital Roosevelt y cinco empresas por posible corrupción en adjudicaciones

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) desarrolla este lunes 27 de octubre allanamientos en seguimiento a denuncias por posibles actos de corrupción en adjudicaciones del Hospital Roosevelt.

En coordinación con la Policía Nacional Civil, la Fiscalía efectúa ocho diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias.

“Las diligencias se realizan en seguimiento a tres denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas”, detalló el Ministerio Público (MP).

Tres de los allanamientos se llevan a cabo en instalaciones del Hospital Roosevelt y cinco en empresas privadas vinculadas con los hechos investigados, afirmó el ente investigador.

Según el MP, el primer caso está relacionado con la adjudicación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de redes informáticas por Q300 mil.

“Sin embargo, las investigaciones preliminares establecen que los trabajos realizados no cumplían con los requerimientos técnicos del hospital, aunque fueron recibidos por instrucciones superiores”, remarcó la institución.

El segundo caso se refiere a trabajos de reparación en calles internas del hospital, adjudicados mediante compras directas.

“De acuerdo con la denuncia, se fragmentaron los procesos con el propósito de evadir los procedimientos de licitación y cotización, alcanzando un monto superior a Q500 mil”, afirmó el MP.

Agregó que el tercer caso se relaciona con pagos efectuados por Q200 mil por concepto de reparaciones que no fueron ejecutadas correctamente, pero que también fueron recibidas por instrucciones superiores.

#Ampliación



Fuentes del @MPguatemala explican que los allanamientos vinculados al @HRooseveltGT se derivan por denuncias presentadas por la @Contraloria_gt que detectó aparentes anomalías en cerca de Q1 millón en tres proyectos coordinados por el hospital. — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 27, 2025

