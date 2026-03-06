Hermano de la “Reyna del Sur” es capturado con fines de extradición por narcotráfico

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este viernes la captura de Wilber “N”, alias “Pilon”, quien tiene una orden de aprehensión con fines de extradición hacia EE. UU. por delitos relacionados con narcotráfico.

Según el Ministerio de Gobernación (Mingob), la detención se registró en el kilómetro 99 de la autopista a Puerto Quetzal, en Escuintla.

La aprehensión se logró tras un operativo de inteligencia efectuado el 5 y 6 de marzo en Escuintla y Santa Rosa, afirmaron autoridades.

Según el Mingob, investigadores ubicaron el vehículo en el que se movilizaba el sospechoso.

Durante el procedimiento fueron incautados el automóvil y un teléfono móvil, señala el informe.

Alias “Pilon” está vinculado a una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico”, afirmó el Mingob.

El capturado es hermano de Xiomara “N”, conocida como “Reyna del Sur”, aseguró el Mingob.

La cartera añadió que el detenido será puesto a disposición de la justicia para resolver su proceso de extradición.

Mientras que el Ministerio Público (MP) reportó que coordinó con la PNC la aprehensión con fines de extradición de Wilber “N”.

Afirmó el MP que el capturado es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por cargos relacionados con el narcotráfico.

Según el ente investigador, el detenido es señalado de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos.

También lo señalan de ayudar e instigar en la comisión de dicho delito, añadió la Fiscalía, que también lo identifica como alias “Piolín”.

“La investigación permitió identificar a una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba a través de Suramérica, Centroamérica y Norteamérica trasladando grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos”, añadió el MP.

Explicó el MP: “Las autoridades identificaron al requerido como miembro de dicha organización desde 2013 hasta julio de 2021, siendo responsable de dirigir, administrar y facilitar algunas de las actividades relacionadas con el tráfico de drogas de la organización en Guatemala y otras regiones”.

Hasta ahora suman 16 extraditables capturados este 2026, 10 por narcotráfico y seis por otros delitos, según el Mingob.

