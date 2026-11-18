Así lo reveló el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) durante la presentación del Índice de Denuncias de Delitos (IDD), este 18 de noviembre, en la que también se abordó el tema Midiendo el Estado de Derecho: Hallazgos para Guatemala 2026.

Según los resultados, entre enero y octubre del 2026 se registraron apenas 15 homicidios menos que durante el mismo período del 2025, lo que evidencia que la reducción conseguida a principios de año prácticamente ha desaparecido.

Aunque el índice general de denuncias de delitos disminuyó un 1.54% en octubre respecto de septiembre, David Casasola, investigador del CIEN, explicó que el comportamiento de los homicidios muestra una situación diferente.

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Octubre registra el mayor aumento de homicidios

El cambio de tendencia comenzó en junio, cuando se contabilizaron 12 homicidios más que en el mismo mes del 2025. Posteriormente, la diferencia aumentó a 41 casos en julio y agosto, mientras que en septiembre fue de 18.

No obstante, octubre registró 44 homicidios más que el mismo mes del año anterior, la mayor diferencia mensual desde que comenzó el repunte.

Mes del 2026 Diferencia frente al 2025 Junio +12 homicidios Julio +41 homicidios Agosto +41 homicidios Septiembre +18 homicidios Octubre +44 homicidios

La tasa interanual de homicidios pasó de 16.77 por cada 100 mil habitantes en septiembre a 16.99 en octubre.

Casasola advirtió que, de mantenerse ese ritmo durante noviembre y diciembre, Guatemala podría cerrar el año con una tasa similar o incluso superior a la del 2025.

Sobre este comportamiento, señaló que “en los últimos meses prácticamente se ha ido evaporando esa brecha de mejora que logramos como país en los primeros cinco meses del año”.

Cinco zonas concentran el 62% de los homicidios de la capital

El análisis también permitió identificar los sectores donde se concentra la mayor cantidad de homicidios en la ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el CIEN, las zonas 18, 6, 7, 1 y 3 reúnen el 62% de los homicidios registrados en el municipio de Guatemala entre enero y octubre del 2026. Es decir, aproximadamente seis de cada diez casos ocurrieron en estos sectores.

Casasola explicó que se trata de territorios con distintas dinámicas de violencia, donde se ha identificado presencia de pandillas y actividades que podrían estar relacionadas con el narcomenudeo.

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Sin embargo, pese a esta concentración, el municipio de Guatemala acumula 104 homicidios menos que en el mismo período del 2025.

La reducción también se observa en Villa Nueva, con 41 casos menos, y Mixco, con una disminución de 13 homicidios. En contraste, otros municipios, como Amatitlán, presentan incrementos.

A escala nacional, el departamento de Guatemala concentra el 41.4% de los homicidios, mientras que diez municipios del país reúnen el 42.4% del total registrado entre enero y octubre.

Entre los casos destacados figura Puerto Barrios, Izabal, donde se contabilizaron 49 homicidios, siete más que durante el mismo período del 2025.

Ante estas diferencias, Casasola consideró necesario dar seguimiento a los cambios territoriales para determinar si los hechos violentos se están desplazando hacia otros municipios o si existen estructuras criminales que operan desde esos lugares.

El cierre del 2026 será determinante

Para el CIEN, los resultados de noviembre y diciembre serán fundamentales para establecer si Guatemala consigue mantener una reducción anual de homicidios o si el repunte registrado desde junio termina por revertir los avances iniciales.

Casasola destacó que el desafío no consiste únicamente en reducir las cifras durante determinados meses, sino en conseguir una tendencia sostenida que permita mejorar la seguridad ciudadana a mediano y largo plazo.

Por ahora, la diferencia de apenas 15 homicidios respecto del 2025 refleja lo estrecho que se ha vuelto el margen de mejora con el que el país comenzó el año.

Guatemala ocupa el puesto 106 de 143 países en Estado de Derecho

A los desafíos de seguridad ciudadana se suman las debilidades del sistema de justicia. Según el Índice de Estado de Derecho 2026, elaborado por el World Justice Project, Guatemala ocupa el puesto 106 de 143 países evaluados, con una calificación aproximada de 0.44 en una escala de cero a uno.

Casasola explicó que aproximadamente el 74% de los países evaluados presenta mejores resultados que Guatemala. Aunque se identificaron mejoras en gobierno abierto y derechos fundamentales, las principales debilidades se concentran en la justicia civil y penal.

Entre los problemas señalados figuran los retrasos judiciales, las dificultades para investigar delitos y las limitaciones del sistema penitenciario.

Por su parte, María del Carmen Aceña, del CIEN, destacó la importancia de garantizar una justicia independiente y oportuna, especialmente para las víctimas de delitos y los ciudadanos que necesitan hacer valer sus derechos.

“Una persona puede tener razón y pasar años esperando que se reconozca su derecho”, expresó Aceña al referirse a los retrasos judiciales y sus consecuencias para la población.

Ante este panorama, los especialistas señalaron la necesidad de fortalecer las investigaciones criminales, modernizar los procesos judiciales y mejorar el funcionamiento del sistema penitenciario, como parte de los esfuerzos para garantizar una justicia más efectiva en Guatemala.

Prensa Libre consultó al Ministerio de Gobernación sobre los resultados del informe presentado por el CIEN, especialmente por el incremento de homicidios registrado durante los últimos cinco meses y las acciones previstas para atender esta situación. Sin embargo, al momento de publicar esta nota, se encontraba a la espera de una respuesta oficial.