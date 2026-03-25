Identifican a las tres víctimas de incidente armado en Quinta Samayoa y detallan cómo ocurrió

La Policía Nacional Civil (PNC) identificó a las víctimas que murieron baleadas en un incidente armado ocurrido la noche del martes en la 8 avenida y 6 calle 8-64, colonia Quinta Samayoa, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

El reporte policial señala que el incidente ocurrió a las 19.55 horas, y en esa residencia se localizaron los cadáveres de dos hombres y una mujer, todos con heridas de bala.

El primer cadáver fue identificado como Kemdy Veret Hernández Torres, de 40 años, quien tenía una herida de bala en el tórax.

El otro correspondía a Everson Leonel Orellana Morales, de 34 años, quien tenía una herida de bala en el rostro.

El tercero es Marlon Rafael Hernández Aquino, de 68 años, tío de la mujer, quien tenía una herida de bala en el cráneo.

Hipótesis del caso

El reporte policial señala que la familia de la mujer fallecida indicó que desde hacía 13 años ella mantenía una relación sentimental con Everson Leonel Orellana Morales, con quien había procreado un niño de 12 años.

Agregaron que desde hacía cinco años la mujer le negó el ingreso a su pareja al domicilio donde ocurrió el incidente armado, debido a diferencias en la relación.

La información señala que anteayer Marlon Rafael Hernández Aquino estaba en el domicilio cuando observó que ingresó Orellana Morales.

La Policía agrega que hubo un cruce de palabras entre ambos hombres, pero Hernández Aquino desenfundó un revólver, le disparó a Orellana Morales y lo mató.

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El informe añade que luego Hernández Aquino le disparó a su sobrina Kemdy Veret y, al percatarse de que también la había matado, se disparó en la cabeza.

Autoridades mencionaron que en el lugar del crimen se encontró un arma de fuego tipo revólver y una ojiva.