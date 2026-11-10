Identifican a presuntos sicarios por el asesinato de Lesly Lucrecia Pulex, de 18 años, tras allanamientos contra el Barrio 18

El asesinato de Lesly Lucrecia Pulex Yan, de 18 años, llevó a investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y los fiscales del Ministerio Público a rastrear a presuntos integrantes de la clica Solo Raperos, del Barrio 18, entre ellos adolescentes, como parte de las pesquisas para esclarecer el crimen ocurrido el 20 de mayo del 2026 en el asentamiento Candelaria, zona 18 de la capital.

Los investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), ubicaron inmuebles vinculados con la estructura criminal en el sentamiento Candelaria y colonias El Limón y Juana de Arco, zona 18 donde operan los sicarios del Barrio 18. Después de aproximadamente cinco meses de pesquisas, las autoridades coordinaron 19 diligencias judiciales que dejaron dos capturados y un adolescente conducido.

Según los informes policiales, los investigadores identificaron a Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias "Lobo", como uno de los cabecillas vinculados con la clica Solo Raperos, de la Mara 18. Ochoa Mejía permanece recluido en prisión. Además, Ángel Aroldo Cu Mejicanos, alias "El Inquieto", es señalado como el autor intelectual de la muerte de Lesly Pulex Yan.

Capturas durante los allanamientos

Durante los allanamientos del 9 de noviembre pasado, fueron aprehendidos Abnner Alexis Tuch Aceytuno, de 21 años, alias "Bambucha", e Isaac Huertas López, de 20 años, quienes tenían órdenes de captura por los delitos de asesinato y asociación ilícita.

Tuch Aceytuno fue localizado en un inmueble del sector D, lote 36, del asentamiento Candelaria. Según el reporte policial, en ese lugar se incautaron tres teléfonos celulares, además identificaron tres motocicletas.

Huertas López fue localizado en el sector A, lote 81, callejón 8, del mismo asentamiento. Durante la diligencia, los investigadores incautaron otros tres teléfonos celulares.

Las autoridades también condujeron a un adolescente de 17 años, señalado por los mismos delitos. El menor fue localizado en un inmueble del callejón 8, sector A, donde se incautaron dos teléfonos celulares. De acuerdo con el informe policial, el adolescente estaría vinculado con actividades de sicariato de la clica Solo Raperos.

Las pesquisas también incluyen a otras personas vinculadas con la estructura criminal. Entre ellas Josué Francisco Cunen, alias "Choco", quien fue citado a audiencia de primera declaración, así como otros dos señalados que estarían pendientes de captura, uno de ellos menor de edad.