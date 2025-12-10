Inacif detalla impactos en cuerpos tras ofensiva del cartel de Sinaloa, la red criminal creada por Joaquín “El Chapo” Guzmán

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) practicó necropsias a siete cadáveres en la morgue de Huehuetenango, todos correspondientes a hombres que murieron por heridas de arma de fuego, tras una incursión armada atribuida al cartel de Sinaloa en la zona fronteriza con México.

De acuerdo con fuentes oficiales, los cuerpos presentan múltiples impactos y corresponden a víctimas de los enfrentamientos ocurridos el 8 de diciembre en comunidades fronterizas entre Guatemala y México.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que también se reportó un muerto en la aldea Tuicoche, en Tacaná, San Marcos, aunque el Inacif no ha confirmado si ese cadáver fue trasladado a sus instalaciones.

El cartel de Sinaloa —una de las estructuras criminales más poderosas de América— y su otrora líder, Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado en EE. UU. por narcotráfico, han sido señalados durante años por su papel en la expansión del narcotráfico y la violencia en la región.

La reciente incursión en territorio guatemalteco, atribuida a ese grupo y a su disputa con la organización conocida como cartel Chiapas–Guatemala, dejó un saldo de al menos ocho muertos y provocó la reacción de los gobiernos de ambos países.

México anunció el despliegue de fuerzas militares en la frontera.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que existe intercambio de información con Guatemala para contener la violencia generada por estas estructuras.

De acuerdo con el Ministerio de la Defensa de Guatemala, un oficial resultó herido durante los ataques registrados en Agua Zarca, Huehuetenango. Por su parte, Ricardo Trevilla Trejo, general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detalló que en la región operan al menos dos grupos criminales: una célula vinculada al cartel de Sinaloa y otra relacionada con el cartel Chiapas–Guatemala.

Tras los hechos violentos registrados en comunidades fronterizas, el mandatario Bernardo Arévalo anunció que se incrementará la presencia militar para resguardar la soberanía nacional y la seguridad de los pobladores.

📝 Tabla corregida:

No Nombre Edad Causa de muerte 1 Luis Amed Guillén Albores 46 Laceración cerebral

Fractura de cráneo

Herida por arma de fuego 2 XX Aproximadamente 35 años Depleción sanguínea masiva

Laceración de órganos vitales

Herida por arma de fuego 3 XX Aproximadamente 48 años Derrame sanguíneo masivo

Laceración cerebral

Herida por arma de fuego 4 XX Entre 50 y 60 años Derrame sanguíneo masivo

Laceración de órganos vitales

Herida por arma de fuego 5 XX Aproximadamente 42 años Derrame sanguíneo masivo

Laceración cerebral

Herida por arma de fuego 6 XX Aproximadamente 25 años Derrame sanguíneo

Laceración de órganos vitales

Herida por arma de fuego 7 XX Entre 35 y 40 años Depleción sanguínea

Trauma cerrado de abdomen

Laceración de bazo

