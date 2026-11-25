La Gobernación Departamental de San Marcos se pronunció sobre los recientes acontecimientos violentos registrados por el conflicto territorial entre los municipios de Tajumulco e Ixchiguán.

Las comunidades de Ixchiguán y Tajumulco mantienen un conflicto territorial de larga data, en el que varios pobladores han perdido la vida o han resultado heridos de bala.

La Gobernación indicó que, en coordinación con el Ministerio de Gobernación y el Organismo Ejecutivo, “manifiestan su profunda preocupación” por la situación y reiteran “su compromiso inquebrantable de garantizar la vida, la seguridad ciudadana y la paz social en el altiplano marquense”.

Señaló que reconoce la complejidad histórica y territorial del conflicto entre ambos municipios; sin embargo, afirmó que la violencia nunca será la vía para resolver las diferencias.

El bienestar de la población, los derechos de la niñez y las familias, la libre locomoción y el desarrollo económico de la región deben prevalecer por encima de cualquier discrepancia limítrofe, según la Gobernación, que no precisó detalles de lo ocurrido.

Afirmó que, desde la institucionalidad del Estado, “se han realizado importantes esfuerzos en mesas de diálogo de alto nivel, espacios en los cuales ya se han presentado propuestas concretas para la delimitación del territorio, demostrando la voluntad política de alcanzar una solución pacífica y duradera”.

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Hizo un llamado urgente a la cordura y al cese de las hostilidades. Además, exhortó a los líderes comunitarios, consejos comunitarios de desarrollo, autoridades ancestrales y pobladores de ambos municipios a evitar cualquier acto de provocación que pueda agudizar la confrontación y a retomar la vía del diálogo.

La Gobernación añadió que, en estricto apego al Estado de derecho y en cumplimiento de las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad en el expediente 8013-2023, las fuerzas de seguridad pública mantendrán su presencia preventiva en el área.

Según la institución, el objetivo es proteger la integridad física de las personas, resguardar los bienes públicos y garantizar la libre locomoción, con apego a los protocolos de respeto a los derechos humanos.

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