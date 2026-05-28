Juez aplaza audiencia de Jose Rubén Zamora porque falta resolver una recusación

El periodista José Rubén Zamora tendrá que esperar unos días más para conocer su futuro legal, debido a que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones aún no ha resuelto una recusación planteada contra el Juzgado Segundo Penal y el personal de esa judicatura.

La audiencia programada para este jueves 28 de mayo fue aplazada por el juez Maximino Morales, en espera de la resolución de la Sala.

Los magistrados de la Sala tendrán que resolver si el caso contra Zamora se seguirá conociendo en el Juzgado Segundo o si la carpeta judicial será trasladada a otro juzgado.

La audiencia de este jueves sería por el caso de supuesto uso de documentos falsificados y conspiración para obstrucción de justicia.

El 12 de febrero recién pasado, el periodista guatemalteco José Rubén Zamora recobró su libertad, tras una resolución judicial que le otorgó arresto domiciliario, informaron fuentes judiciales.

La detención de Zamora Marroquín ocurrió el 29 de julio del 2022 y fue criticada por organizaciones sociales y de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que califican los cargos de “fabricados y espurios”.

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El 13 de octubre del 2023, en otro caso contra Zamora, una sala de Apelaciones de Guatemala anuló la condena contra el periodista y ordenó repetir el proceso judicial en el que fue encontrado culpable de lavado de dinero.

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