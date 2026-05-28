Juez aplaza audiencia de Jose Rubén Zamora porque falta resolver una recusación

Justicia

Juez aplaza audiencia de Jose Rubén Zamora porque falta resolver una recusación

El juez aplazó la audiencia del periodista Jose Rubén Zamora porque la Sala Tercera de Apelaciones aún no resuelve una recusación contra el juzgado.

y

|

time-clock

JOSÉ RUBÉEN ZAMORA

El periodista Jose Rubén Zamora enfrenta procesos penales. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El periodista José Rubén Zamora tendrá que esperar unos días más para conocer su futuro legal, debido a que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones aún no ha resuelto una recusación planteada contra el Juzgado Segundo Penal y el personal de esa judicatura.

La audiencia programada para este jueves 28 de mayo fue aplazada por el juez Maximino Morales, en espera de la resolución de la Sala.

Los magistrados de la Sala tendrán que resolver si el caso contra Zamora se seguirá conociendo en el Juzgado Segundo o si la carpeta judicial será trasladada a otro juzgado.

La audiencia de este jueves sería por el caso de supuesto uso de documentos falsificados y conspiración para obstrucción de justicia.

EN ESTE MOMENTO

Cuatro millones de emprendedores en Guatemala enfrentan pérdidas por inseguridad e incursión de la IA

Right

Bernardo Arévalo niega que cooperación con EE. UU. incluya llegada de tropas extranjeras

Right

El 12 de febrero recién pasado, el periodista guatemalteco José Rubén Zamora recobró su libertad, tras una resolución judicial que le otorgó arresto domiciliario, informaron fuentes judiciales.

La detención de Zamora Marroquín ocurrió el 29 de julio del 2022 y fue criticada por organizaciones sociales y de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que califican los cargos de “fabricados y espurios”.

Para leer más: De la violencia a los tribunales: el nuevo riesgo para la prensa en Guatemala, advierte informe

El 13 de octubre del 2023, en otro caso contra Zamora, una sala de Apelaciones de Guatemala anuló la condena contra el periodista y ordenó repetir el proceso judicial en el que fue encontrado culpable de lavado de dinero.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Caso José Rubén Zamora José Rubén Zamora Libertad de Prensa 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM