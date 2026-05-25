Juez aplaza audiencia de ofrecimiento de pruebas en caso del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez

La audiencia de ofrecimiento de pruebas de los cinco sindicados en el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo fue aplazada por el juez Eduardo Orozco, del Juzgado de Mayor Riesgo B, para el jueves 28 de mayo a las 10 horas. En esa fecha se cumplirá un año del secuestro del odontólogo.

El juzgador aplazó la audiencia programada para este lunes 25 de mayo debido a que no todos los sindicados fueron trasladados a la Torre de Tribunales por el Sistema Penitenciario.

El 15 de mayo, el referido juez resolvió enviar a juicio a los implicados en el caso por el secuestro y desaparición del odontólogo Martínez Murillo, entre ellos Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, señalado por el Ministerio Público como supuesto cabecilla de la estructura criminal.

Martínez Murillo desapareció el 28 de mayo del 2025, cuando se dirigía a su clínica en El Jocotillo, Villa Canales.

Según la investigación fiscal, fue interceptado por un grupo de personas que le dio seguimiento desde un centro comercial ubicado en el kilómetro 21.7 de la ruta a El Salvador.

Fotogramas han revelado el recorrido que hicieron la víctima y los presuntos secuestradores el día del suceso.

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La hipótesis fiscal sostiene que Martínez Murillo fue interceptado en el kilómetro 38 de la ruta a El Salvador, en un sector desolado, mientras hablaba por teléfono con su secretaria.

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