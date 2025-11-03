Juez ordena devolver Q4 millones embargados al expresidente Otto Pérez Molina

El Juzgado de Extinción de Dominio resolvió que le sean devueltos Q4 millones embargados al expresidente de la República, Otto Pérez Molina.



Según los datos, Q3.1 millones corresponden al monto de las cuentas embargadas y Q900 mil a los intereses generados.



En total, fueron Q1.8 millones en intereses, pero el juez accedió únicamente a la devolución de la mitad.



El exmandatario tenía embargo de cuentas bancarias desde el 2015, cuando comenzó a ser investigado por casos de corrupción, entre estos La Línea.





De acuerdo con un fiscal, la devolución de las cuentas a Pérez Molina ocurrió el mes pasado, y este 3 de noviembre se informó de lo resuelto en la audiencia, en la que el exfuncionario afirmó que fue ilegal la retención de su salario.

Finca Los Aguacates



En otro caso, el 1 de agosto recién pasado, la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP) interpuso un amparo contra la resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo que ordenó devolver la finca Los Aguacates, vinculada al expresidente Otto Pérez Molina.



El 3 de julio, los magistrados de esa sala ordenaron devolver la finca Los Aguacates a la empresa Vistas Servicios Electrónicos, S. A., así como un cheque por Q1 millón 400 mil a nombre del exmandatario.



Mientras que el 5 de junio, el MP informó que se declaró con lugar la acción de extinción de dominio sobre la finca y el monto de más de Q1 millón.

