El Ministerio Público (MP) renunció, durante una audiencia celebrada este lunes 23 de noviembre, a sindicar a los exfiscales Stuardo Campo, Leslie Pineda y Ada Elisa Winter por la posible comisión de delitos en el caso Libramiento de Chimaltenango y solicitó al juez Jimmi Bremer, del Juzgado Décimo Penal, que desestimara el proceso.

El juez rechazó la solicitud del MP y afirmó que no era el procedimiento adecuado, por lo que el ente investigador deberá imputar los delitos y señalar los hechos durante la audiencia de primera declaración.

Posteriormente, tendrá que solicitar el cierre del proceso, para lo cual se celebrará una audiencia en la que se resolverá lo solicitado.

El 28 de mayo de 2024, el MP abrió un tercer caso contra el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo por la investigación del Libramiento de Chimaltenango.

En esa ocasión, la Fiscalía sostuvo que contaba con medios que respaldaban la decisión de emprender un proceso judicial contra el exfiscal y señaló su presunta implicación en procedimientos legales y administrativos irregulares.

Otros casos contra Stuardo Campo

El 20 de noviembre de 2026, los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones rechazaron el recurso legal planteado por los abogados defensores del exfiscal Stuardo Campo en el caso Zolic y confirmaron que continuará en prisión preventiva.

En su resolución, la Sala argumentó que no dio lugar a lo solicitado porque la prórroga de la prisión preventiva ya había sido autorizada el 7 de noviembre de 2026, antes de que la defensa de Campo presentara su solicitud.

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Un caso de corrupción que involucró a empleados de la Zona Libre de Industria y Comercio del Puerto de Santo Tomás de Castilla (Zolic) fue revelado por la Fiscalía Especial contra la Corrupción en octubre de 2019; sin embargo, posteriormente el MP implicó a Campo en el proceso.

En el caso Alfa Siete, Campo fue absuelto en julio de 2025 del delito de incumplimiento de deberes. Sin embargo, en julio de 2026, la Sala Cuarta de Apelaciones anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio, tras una apelación del MP.

El proceso penal tiene su origen en el operativo Alfa Siete, desarrollado en agosto de 2022 por la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, durante esa investigación se habría ordenado la captura de una persona equivocada, un adulto mayor que permaneció detenido durante 27 días.

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