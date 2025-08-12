Jueza ordena investigar al expresidente Jimmy Morales por muerte de 41 niñas en Hogar Virgen de la Asunción 

Justicia

Jueza ordena investigar al expresidente Jimmy Morales por muerte de 41 niñas en Hogar Virgen de la Asunción 

Jueza le ordena al Ministerio Público investigar al expresidente Jimmy Morales para determinar su posible responsabilidad en el caso Hogar Seguro.

El expresidente Jimmy Morales podría ser investigado por al caso Hogar Seguro. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La jueza Ingrid Cifuentes, a cargo del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, este martes 12 de agosto dictó sentencia contra seis personas en el caso Hogar Seguro.


En su argumentación, también ordenó al Ministerio Público (MP) investigar al expresidente de Guatemala Jimmy Morales para determinar su posible responsabilidad en los hechos, así como a su exasesor, Carlos Beltetón.

Morales era presidente de Guatemala cuando ocurrió la tragedia.

Las niñas y adolescentes murieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017, en el Día Internacional de la Mujer, durante una protesta en la que denunciaban malos tratos, según la investigación. Las menores incendiaron colchonetas en el salón donde estaban encerradas luego de intentar escapar, pero el fuego se descontroló y no pudieron salir porque la puerta estaba bajo llave.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó en 2017 y en 2021 dos solicitudes de retiro de antejuicio contra el expresidente Jimmy Morales por su presunta responsabilidad en el incendio en el recinto estatal donde fallecieron 41 niñas y adolescentes.

En 2017, los entonces diputados Sandra Morán y Leocardio Juracán presentaron en el MP una querella contra Morales por los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, tortura y ejecución extrajudicial. La Fiscalía elevó entonces una solicitud de desafuero a la CSJ por el mismo caso.

En 2021, el colectivo Mujeres Transformando el Mundo presentó otra solicitud de antejuicio que también fue rechazada por la CSJ.

Morales ya no tiene inmunidad

El expresidente Jimmy Morales perdió la inmunidad en enero de 2024, cuando dejó de ser diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacén).

Seis condenados en el caso

A los seis condenados el martes 12 de agosto, la jueza Ingrid Cifuentes les impuso penas de entre 6 y 25 años de prisión por la muerte de 41 niñas en el incendio de un refugio estatal en 2017, tragedia que conmocionó al país.

La juzgadora los declaró “responsables” de varios delitos, entre ellos homicidio culposo y abuso de autoridad, por el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Un exfuncionario fue absuelto al finalizar el juicio, en el que la Fiscalía había solicitado condenas de más de 100 años de cárcel para algunos de los inculpados.

ARCHIVADO EN:

Caso Hogar Seguro Hogar Seguro Virgen de la Asunción Jimmy Morales Violencia contra la niñez 
