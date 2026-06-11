Jueza otorga medida cautelar que ordena bloquear páginas de internet que retransmitan partidos del Mundial 2026

La jueza Judith Secaida otorgó una medida cautelar urgente dirigida a todas las entidades proveedoras de internet autorizadas en Guatemala para proteger los derechos de transmisión de los partidos del Mundial 2026.

“Se ordena como medida cautelar con carácter de urgente, dirigida a todas las entidades proveedoras de internet autorizadas en el país, a efecto que suspendan y/o inhabiliten permanentemente a nivel nacional cada uno de los servicios IPTV (Televisión por Protocolo de Internet) y páginas de internet, individualizadas en el memorial de fecha 2 de junio de 2026, así como subdominios y variantes técnicas que deriven de los mismos”, advierte la resolución.

Así resolvió la jueza Secaida, del Juzgado Quinto Penal, respecto de la retransmisión de los partidos del Mundial 2026, que comenzó este jueves 11 de junio.

La juzgadora resolvió un recurso planteado por el Ministerio Público después de que empresas señalaran la urgencia de proteger los derechos de transmisión.

“Resulta manifiestamente incompatible con la urgencia procesal acreditada en autos. La Copa Mundial FIFA dos mil veintiséis inicia el 11 de junio, es decir, cuatro días antes de la audiencia señalada. Para esa fecha ya se habrán transmitido los primeros partidos del torneo, y los servicios IPTV infractores identificados en el expediente habrán consumado la retransmisión ilegal de dichas transmisiones, causando un daño patrimonial irreversible a los titulares de los derechos exclusivos”, advirtió el escrito, por lo que la jueza conoció antes la solicitud planteada.

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El memorial presentado señala que “la esencia de la medida cautelar con carácter de urgente es evitar que dicha infracción se siga cometiendo, previendo el daño antes de que se produzca”.

Ante esta petición, la jueza garantiza que la transmisión de los partidos se efectúe por las plataformas que hayan adquirido los derechos autorizados por la FIFA.

Según la resolución, a 13 plataformas se les deberá bloquear la señal.

Las selecciones de México y Sudáfrica inauguraron este jueves el Mundial de futbol del 2026 en el Estadio Azteca, de Ciudad de México, en el primer partido del torneo organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, informó EFE.

La inauguración, que contó previamente con un espectáculo musical encabezado por la colombiana Shakira, estuvo enmarcada en un fuerte dispositivo de seguridad y movilidad desplegado por las autoridades mexicanas debido a las protestas de maestros que amenazaron con boicotear el evento.

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