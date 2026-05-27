Julio Recinos presenta su renuncia como jefe de la Fiscalía de Extinción de Dominio del MP

Justicia

Julio Recinos presenta su renuncia como jefe de la Fiscalía de Extinción de Dominio del MP

El fiscal Julio Recinos envió un oficio al fiscal general en el que presenta su renuncia al cargo en la Fiscalía de Extinción de Dominio.

y

|

time-clock

JULIO RECINOS, FISCAL RENUNCIA AL CARGO

El exfiscal Julio Recinos durante una reunión con la exfiscal Consuelo Porras. (Foto Prensa Libre: compartida por el Ministerio Público)

Julio Recinos presentó su renuncia como jefe de la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP), y busca que se haga efectiva este 27 de mayo.

Recinos explicó que trabajó en el ente investigador durante cerca de 19 años y afirmó que su gestión fue “objetiva e imparcial”.

En un oficio enviado al fiscal general, Gabriel García Luna, Recinos afirmó que cada uno de los cargos que desempeñó en el MP fue obtenido por “oposición, habiendo superado cada una de las pruebas aprobadas” para ese efecto, y que laboró en distintas fiscalías.

Añadió que, luego de analizarlo, decidió retirarse de la fiscalía para dar paso a una nueva etapa en la que busca nuevos objetivos personales.

EN ESTE MOMENTO

El proyecto del Metro Riel busca conectar Centra Sur y Centra Norte, en 41 minutos, con un tren ligero de 22 estaciones para reducir la congestión vehicular en la capital. (Foto, Prensa Libre: cortesía Pronacom)

MetroRiel proyecta 22 estaciones y recorridos de 41 minutos: el tren ligero que conectará Centra Sur y Centra Norte

Right
Fachada del Ministerio Público de Guatemala en nota sobre fiscalías y transición del MP

¿Qué recibiría la población? Nuevo ciclo institucional en Guatemala abre expectativas sobre justicia, confianza y democracia

Right

Este 27 de mayo también se informó sobre la renuncia del fiscal regional metropolitano Dimas Jiménez, hombre de confianza de la exfiscal general María Consuelo Porras.

Estas renuncias se suman a la de Ángel Pineda, quien fungió como secretario general del MP, y a la de Juan Luis Pantaleón, quien fue director de Comunicación del ente investigador.

Para leer más: OEA exige independencia al nuevo fiscal general para fortalecer la democracia en Guatemala

Entre las primeras acciones del fiscal general García Luna al frente del MP figura la destitución del fiscal Rafael Curruchiche, quien estuvo a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Fiscal general Gabriel García Luna Ministerio Público 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '