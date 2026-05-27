Julio Recinos presenta su renuncia como jefe de la Fiscalía de Extinción de Dominio del MP

Julio Recinos presentó su renuncia como jefe de la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP), y busca que se haga efectiva este 27 de mayo.

Recinos explicó que trabajó en el ente investigador durante cerca de 19 años y afirmó que su gestión fue “objetiva e imparcial”.

En un oficio enviado al fiscal general, Gabriel García Luna, Recinos afirmó que cada uno de los cargos que desempeñó en el MP fue obtenido por “oposición, habiendo superado cada una de las pruebas aprobadas” para ese efecto, y que laboró en distintas fiscalías.

Añadió que, luego de analizarlo, decidió retirarse de la fiscalía para dar paso a una nueva etapa en la que busca nuevos objetivos personales.

Este 27 de mayo también se informó sobre la renuncia del fiscal regional metropolitano Dimas Jiménez, hombre de confianza de la exfiscal general María Consuelo Porras.

Estas renuncias se suman a la de Ángel Pineda, quien fungió como secretario general del MP, y a la de Juan Luis Pantaleón, quien fue director de Comunicación del ente investigador.

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Entre las primeras acciones del fiscal general García Luna al frente del MP figura la destitución del fiscal Rafael Curruchiche, quien estuvo a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

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