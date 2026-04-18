Juzgado admite demanda de Samuel Pérez contra fiscal del caso “Toma de la USAC” tras fallo de la CSJ

Un juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Sacatepéquez admitió a trámite la demanda presentada por el diputado Samuel Pérez, del bloque Raíces, en contra del fiscal que dirigió la investigación del caso “Toma de la USAC: Botín Político”, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazara solicitudes de antejuicio en su contra.

El documento judicial, fechado el 13 de marzo de 2026 en Antigua Guatemala, confirma que la acción fue admitida en juicio sumario, lo que implica un trámite más ágil dentro del sistema judicial guatemalteco.

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Juzgado admite a trámite una demanda presentada por el diputado Samuel Pérez, de @raicesguate, en contra del fiscal a cargo del Caso Toma USAC. El diputado demandó al fiscal luego que la CSJ rechazó los antejuicios qué buscaban vincularlo con el cierre de la USAC. pic.twitter.com/CEbzpTSrFx — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) April 18, 2026

Según la resolución, el juzgado:

Ordenó formar expediente con la documentación presentada.

Reconoció la representación legal del demandante.

Otorgó un plazo de tres días a la parte demandada para responder o presentar excepciones.

Además, se advierte que, de no responder en el plazo establecido, el proceso continuará en rebeldía, lo que podría afectar la defensa del fiscal señalado.

El origen del conflicto: antejuicios rechazados

La demanda surge luego de que la CSJ rechazara solicitudes de antejuicio que pretendían vincular al diputado Pérez con el cierre de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Tras ese fallo, el legislador sostiene que el proceso en su contra formó parte de una estrategia de criminalización, señalando que la investigación impulsada por el Ministerio Público carecía de fundamento.

Ahora sí, vamos a empezar a ver que la justicia empiece a llegar a quienes se han sentido intocables para encarcelar gente inocente. https://t.co/mJo5MF8eUf — Samuel Pérez 🌱 (@samuel_pz) April 18, 2026

En redes sociales, Pérez indicó que la admisión de la demanda representa un paso para que la justicia alcance a quienes, según él, “han utilizado sus cargos para perseguir a personas inocentes”.

El rol del fiscal en el caso “Toma de la USAC”

El fiscal demandado, identificado previamente como Saúl Sánchez, estuvo a cargo de la investigación que señalaba a políticos y estudiantes de utilizar la toma universitaria con fines electorales en favor del partido Movimiento Semilla en 2023.

Ese caso, denominado “Toma de la USAC: Botín Político”, generó controversia por su impacto político y por involucrar a actores clave en el escenario nacional.

Ahora, la acción legal impulsada por Pérez pone en el centro del debate el actuar del Ministerio Público y abre un nuevo frente judicial.

Contexto: crisis en la USAC y disputas legales

La demanda se enmarca en un contexto de alta conflictividad en la USAC, especialmente tras la reelección de Walter Mazariegos como rector para el período 2026-2030, un proceso cuestionado por sectores universitarios y políticos.

Las protestas, denuncias de fraude y múltiples acciones legales han llevado el conflicto hasta instancias como la Corte de Constitucionalidad (CC), donde se espera que continúen los litigios.

El propio Samuel Pérez ha sido una de las voces críticas del proceso, calificándolo de “ilegítimo” y promoviendo acciones legales para revertirlo.