La CC en sentencia retira la inmunidad a los cargos de cuatro secretarías presidenciales

La Corte de Constitucionalidad (CC) definió en sentencia que la inmunidad en las secretarías presidenciales es exclusiva para el Secretario General y el Secretario Privado, retirando la protección a cuatro secretarios presidenciales.

La decisión de la máxima Corte se conoce en etapa de sentencia en seguimiento a una acción de inconstitucionalidad que señaló vicios en la manera en que el blindaje judicial se extendió a otros cargos en el Organismo Ejecutivo.

Debido a que la CC recibió varios cuestionamientos en el mismo sentido, unificó en un solo expediente las acciones presentadas por Diego Sagastume Vidaurre, Marcella Carolina Orr Solares y Carlos Enrique López Polanco, así como una presentada por el constituyente Fernando Linares Beltranena.

Al resolver la inconstitucionalidad la CC expulsó de la legislación nacional fragmentos de la Ley del Organismo Ejecutivo, decreto 114-97, que daban protección de antejuicio a otros cargos de la presidencia.

Secretario de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP)

Secretario de la Secretaría de Comunicación Social de la Preisdencia (SCSP)

Secretario de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan)

Secretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (Saas)

La sentencia fue resuelta de manera unánime por los cinco magistrados titulares de la CC, así como por los suplentes Luis Rosales y Claudia Paniagua.