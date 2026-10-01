Ligan a proceso a implicado en balacera de zona 6 que quedó grabada en video

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno, en Torre de Tribunales, resolvió ligar a proceso y enviar a prisión preventiva a una de las personas capturadas por su presunta participación en la balacera registrada en la zona 6 capitalina, informaron fuentes judiciales este jueves 1 de octubre.

De acuerdo con la información, el Ministerio Público (MP) presentó indicios racionales suficientes para que Macario G. enfrente proceso penal.

El sospechoso es señalado de asesinato en grado de tentativa, portación ilegal de arma de fuego de uso civil o deportiva y atentado con agravaciones específicas.

Debido a los delitos por los que fue procesado, el juzgado resolvió enviarlo a prisión preventiva mientras el MP desarrolla la investigación en su contra, para lo cual se otorgó un plazo de tres meses.

La audiencia de etapa intermedia quedó programada para el 14 de enero de 2027 en un juzgado ordinario.

La balacera quedó grabada en video y muestra el momento en que los ocupantes de un vehículo atacan a quienes viajaban en otro automotor, que posteriormente chocó contra una vivienda.

El ataque armado ocurrió el 29 de septiembre en la calzada José Milla y 20 avenida, zona 6 de la capital, y dejó tres personas heridas.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que agentes de la Comisaría 12 reaccionaron al ataque y se enfrentaron con Macario G., de 25 años, señalado como presunto integrante de la Mara Salvatrucha.

El sospechoso resultó herido y fue trasladado, bajo custodia policial, al Hospital General San Juan de Dios.

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“El hecho estaría relacionado con un ataque entre estructuras del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Un guardia de seguridad también resultó herido. Las investigaciones continúan para determinar si hay más involucrados”, informó la PNC en esa ocasión.

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Con información de Ángel Oliva