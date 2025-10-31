Ligan a proceso a señalados de la muerte de dos guardias en garita en San Juan Alotenango    

La Fiscalía de Distrito de Sacatepéquez presentó las pruebas para que un juez dictara auto de procesamiento y prisión preventiva contra Léster R. y Kefri R., por los delitos de asesinato en concurso real y robo agravado.



Se les señala de que, el pasado 27 de octubre, llegaron en motocicleta a un residencial en el kilómetro 82.5 de la Ruta Nacional 14, en San Juan Alotenango, Sacatepéquez, donde dispararon contra dos guardias de seguridad, les robaron una pistola y luego huyeron, afirmó el Ministerio Público.



En el lugar murió uno de los guardias, mientras que el otro falleció en el Hospital Nacional Pedro de Bethancourt, indicó la fiscalía.





Añadió que los sindicados fueron capturados un día después por agentes de la División contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas de la Policía Nacional Civil (PNC), en posesión del arma de fuego robada durante el hecho.



Léster R. también fue detenido el 2 de julio del 2021 por la PNC, en el mismo municipio, por posesión de drogas para el consumo, según autoridades.



De acuerdo con el informe policial, ambos capturados formarían parte de una banda que se dedica al robo y la extorsión en varios municipios de Sacatepéquez.

