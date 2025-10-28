Ataque armado en garita deja un guardia muerto y otro herido en la ruta nacional 14

Ataque armado en garita deja un guardia muerto y otro herido en la ruta nacional 14

Muere guardia y su compañera resulta herida en ataque armado en garita en la ruta nacional 14.

Un guardia muró baleado en una garita en el km 83 de la Ruta Nacional 14. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que la noche del lunes 27 de octubre se registró un ataque armado contra dos guardias en la garita de un residencial, en el kilómetro 83 de la ruta nacional 14.

Según el reporte, en el lugar fue localizada una mujer con múltiples heridas de bala, por lo que fue auxiliada y trasladada a un hospital.

Además, un hombre murió debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

Se desconoce el móvil del ataque contra los dos uniformados.

Localizan cadáver envuelto en sábanas

Los Bomberos Voluntarios reportaron que este martes 28 de octubre fue localizado un cadáver envuelto en sábanas al final del puente El Naranjo, en el carril que conduce de la capital hacia Mixco.

La víctima no ha sido identificada y las autoridades ya efectúan las diligencias de ley.

Para leer más: Bomberos revelan detalles del hallazgo de mútiples cadáveres en la ruta al Atlántico

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Ataques armados en Guatemala Mixco Ruta Nacional 14 Violencia en Guatemala 
