Magistrados deberán pedir a la CC que les apruebe la prolongación de funciones

La frase de la canción surge a colación debido a que el proceso de elección para la renovación del Poder Judicial se podría dar en abril o mayo del 2020, aunque otros aseguran que será en marzo, lo cierto es que los actuales magistrados seguirán en sus cargos hasta que se elija a sus sustitutos, por lo que tendrán que consultar a la Corte de Constitucionalidad (CC) si dejan o siguen en los cargos o que los orienten sobre qué sucederá luego del 12 de octubre próximo, cuando concluye su periodo constitucional.

Esta inquietud surge luego del fallo emitido por el máximo tribunal el pasado 16 de septiembre en el que se ordena repetir la postulación de magistrados a CSJ, elegir a los representantes de magistrados de salas de Apelaciones ante la postuladora y evaluar a los jueces y magistrados que aspiran a uno de los más altos cargos judiciales.

A pesar de que ya hubo un precedente en el 2014, cuando los magistrados electos no pudieron asumir el 13 de octubre sino hasta el 24 de noviembre, los actuales magistrados deberían de hacer esa petición a la CC para que les autorice seguir en sus funciones, ya que su permanencia se podría señalar como prolongación de funciones.

El referido cálculo se hizo en base a que el Consejo de la Carrera Judicial estimó que se tardarían entre tres y cuatro meses en hacer las evaluaciones a los jueces y magistrados que mostraron interés en participar en el proceso, más el tiempo que se llevarán la comisión de postulación de magistrados para CSJ en hacer de nuevo el proceso y la de Apelaciones retomarlo desde la evaluación de expedientes.

A esto se suma que la aprobación del reglamento de evaluación que debe publicarse en el Diario de Centro América podría ser impugnada con un amparo o inconstitucionalidad, lo que podría frenar su implementación o también que los jueces y magistrados luego de ser evaluados impugnen ese resultado.

El exmagistrado de la CSJ Luis Fernández Molina indicó que los magistrados deberían de preguntarse si están prorrogando funciones o si se trata de un abuso de poder, lo cual podría ser un escenario muy oscuro.

“Si yo fuera magistrado pediría una opinión a la CC para que me respalde ya que debo de entregar el cargo el 12 de octubre, aunque ya haya un antecedente, yo lo pediría de manera personal. Y que sea responsabilidad de la CC si responde o no”, dijo Fernández Molina.

El exmagistrado añadió que el proceso del reglamento y de las evaluaciones podría durar hasta el próximo año, ya que la evaluación que el Consejo debe hacer no es solo de llenar un formulario. “Se está hablando de algo serio, quiere decir una entrevista, exámenes psicométricos, incluso de como esta su récord”, dijo.

“Si no hay impugnaciones al reglamento, entonces se va a proceder a las evaluaciones, más o menos como 150 en la lista de CSJ y 300 de Apelaciones, y luego de ese proceso puede haber impugnaciones en lo particular de cada uno de los interesados por los resultados de las evaluaciones”, manifestó Fernández Molina.

El exmagistrado de CSJ Gabriel Medrano indicó que al parecer los magistrados van a seguir en sus cargos y explicó dos antecedentes. El primero, que en 1995, cuando fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tuvieron que seguir en sus cargos debido a que se llegó al 30 de junio y el Congreso no eligió a los sustitutos, por lo que les tocó desarrollar el proceso electoral de ese año.

Medrano recuerda que el Congreso eligió a los siguientes magistrados del TSE hasta el 20 de marzo de 1996.

El otro antecedente se refiere a que él en el 2014 tuvo que prolongar sus funciones en la CSJ ya que se llegó al 12 de octubre y la CC suspendió la toma de posesión de los sustitutos y fue hasta el 24 de noviembre de ese año que se entregaron los cargos.

Medrano añadió que el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial establece un procedimiento que ningún magistrado o juez, propietario o suplente en funciones y ningún funcionario o empleado del Organismo Judicial dejará su cargo, aunque se le haya admitido la renuncia o cumplido el tiempo de su servicio sino hasta que se presente su sucesor.

El exmagistrado comentó que los nuevos magistrados estarían “para abril o para mayo” por los atrasos que hay por la integración de la Comisión de Postulación de CSJ y ya después con lo relacionado con los procesos de evaluación del desempeño que se tiene que hacer por el Consejo, lo que no va a ser fácil.

Coinciden con los argumentos

Tanto Fernández Molina como Medrano coinciden en que la CC resolvió los vicios que hay en el proceso de las postuladoras.

Fernández Molina indicó que lo resuelto por la Corte es totalmente “válido” porque los magistrados cuando eligieron no aplicaron el artículo 4 de la ley de Comisiones de Postulación porque no utilizaron el método de representación de minorías, y ninguno de los magistrados reparó en eso y no se preguntaron “¿si no hay otra planilla qué hacemos?”, proceso que hubiera promovido una democracia interna.

“Abiertamente los magistrados desconocieron el artículo 4 de la Ley de Comisiones de Postulación y en ese sentido tiene toda la razón la CC. Mientras que el Consejo de la Carrera Judicial no hizo el reglamento de evaluación, que establece el artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial”, dijo Fernández Molina

El exmagistrado agrega que la Ley del Organismo Judicial establece que una de las causas de inhibitoria del juez es que conozca de un asunto del que previamente ya se pronunció.

“Los comisionados son una especie de jueces y llegamos a la conclusión que ellos no pueden seguir conociendo porque ya externaron criterio incluso ya hay una lista con punteos y si se quiere complicar más cualquiera puede impugnar este punto”, manifestó.

Medrano considera que la CC encontró motivos para decretar un amparo provisional y establece que se enmiende aquello que encontró con ilegalidades.

“Lo que me parece anómalo es que el Instituto de Magistrados haya convocado, por ser una asociación de magistrados, a quien le corresponde es a la Asamblea de Magistrados; en cuanto a la comisión tendrá que empezarse desde el comienzo”, refiere.

Aclaraciones

Varias entidades ya presentaron los recursos de aclaración y ampliación ante la CC, porque el fallo dejó varias inquietudes. La Fundación Myrna Mack y el Instituto de Magistrados presentaron aclaración; Noé Ventura Loyo, la Comisión de Postulación de CSJ y la Comisión de Postulación de Apelaciones presentaron ampliación y aclaración. Mientras que el Consejo de la Carrera Judicial presentó un recurso, pero no indicó sobre qué accionaron.

El fallo

El secretario de la Corte de Constitucionalidad, Martín Guzmán, explicó su interpretación del fallo que emitió la Corte sobre los procesos de postulación de magistrados.

Guzmán indicó que los magistrados de salas de Apelaciones tendrán que elegir a sus 12 representantes y luego estos serán juramentados por el Congreso, después tendrán que crear los instrumentos del proceso, perfil del candidato, reglamento, cronograma y una nueva convocatoria a candidatos.

Añadió que los expedientes de los candidatos seguirán en custodia de ambas comisiones y en la de CSJ, los aspirantes determinarán si presentan nueva papelería o se mantiene la misma que ya habían presentado.

La diferencia con la de Apelaciones, indicó, es que empezará desde la verificación de requisitos, pero solo para jueces y magistrados, ya que el Consejo de la carrera Judicial deberá remitir los expedientes de quienes presentaron su interés de participar en el proceso y si falta algún documento para completar la papelería la comisión está facultada de pedir al postulante o a las instituciones que la comisión decida.

