Más de Q20 mil de multa a piloto captado en video circulando contra la vía en puente El Incienso

En redes sociales circula un video que capta el momento en que un automóvil circula contra la vía en el puente El Incienso, en la capital.

Internautas han reaccionado a la acción del piloto, quien puso en riesgo su integridad y la de otros automovilistas.

La grabación, de un minuto con cuatro segundos, muestra el momento temerario del conductor en este tramo de la capital.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, informó este jueves 16 de abril que el conductor fue multado con Q25 mil 200.

También indicó que habrá acciones legales debido al riesgo propio y ajeno que provocó el conductor.

Montejo afirmó que lo sucedido no es un descuido, sino una acción temeraria e irresponsable que pone vidas en riesgo.

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