Más de Q20 mil de multa a piloto captado en video circulando contra la vía en puente El Incienso

Justicia

Más de Q20 mil de multa a piloto captado en video circulando contra la vía en puente El Incienso

La PMT informó que habrá acciones legales contra el piloto grabado cuando circulaba en contra de la vía en el puente El Incienso.

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CARRO CONTRA LA VÍA EN PUENTE EL INCIENSO

Momento en que carro circula contra la vía en el puente El Incienso. (Foto Prensa Libre: captura de video)

En redes sociales circula un video que capta el momento en que un automóvil circula contra la vía en el puente El Incienso, en la capital.

Internautas han reaccionado a la acción del piloto, quien puso en riesgo su integridad y la de otros automovilistas.

La grabación, de un minuto con cuatro segundos, muestra el momento temerario del conductor en este tramo de la capital.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, informó este jueves 16 de abril que el conductor fue multado con Q25 mil 200.

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También indicó que habrá acciones legales debido al riesgo propio y ajeno que provocó el conductor.

Montejo afirmó que lo sucedido no es un descuido, sino una acción temeraria e irresponsable que pone vidas en riesgo.

Para leer más: Piloto detenido y multado: los detalles del accidente en ruta al Pacífico que dejó una persona fallecida

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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