Medrano seguirá en prisión pese a la victoria judicial, le esperan otros dos procesos más por corrupción

Los jueces Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno, absolvieron a Arnoldo Medrano, quien fue alcalde de Chinautla durante 28 años, de su participación en los hechos en el caso Vivienda digna. Sin embargo, el polémico exjefe edil postulado por seis partidos, aun será un visitante recurrente a la Torre de Tribunales.

Junto con el político también fueron librados de todos los cargos seis exintegrantes de la junta cotizadora que fue acusada de haber avalado el supuesto desvío de Q10 millones para la construcción de viviendas.

“No hubo suficientes pruebas. No se abusó de su autoridad, no existió prueba suficiente y no se demostró ningún delito”, fue el fallo del Tribunal Décimo Tercero Penal.

El exalcalde sonrió y algunas mujeres que lo acompañaron durante el debate que inició el 23 de marzo pasado, lo abrazaron. “Fueron faltas administrativas”, resumió Medrano y añadió: “No tuve ninguna participación”.

No lo comparte

El fiscal Mauro Franco al ser consultado mencionó que no compartía el fallo del tribunal. “Se va a analizar porque sí existieron suficientes pruebas y solo para recordar está el auto de procesamiento contra Medrano y los demás acusados. Se va a analizar la sentencia para la apelación”, mencionó.

Este es el primer juicio que Medrano es librado de los cargos, aunque seguirá en prisión por una condena de hace tres años, por hechos de corrupción.

En esa ocasión el Tribunal Octavo Penal lo condenó a nueve años -tres de ellos conmutables- el 20 de julio del 2016 por haber avalado que el cobro del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI) de Chinautla lo hiciera la empresa Grupo Dinámica Constructiva, S.A.

Sin embargo, el 14 de noviembre de ese año, la Sala Décima recortó la pena por abuso de autoridad a dos años de prisión conmutable –a razón de Q100 diarios– y por el delito de concusión a cuatro años de prisión con Q50 por día. Con esto Medrano esta cerca de concluir su tiempo detenido por este caso, pero aun tiene que enfrentar dos procesos más.

Otros procesos

Medrano también espera debate en el Tribunal de Mayor Riesgo C, que preside Pablo Xitumul.

El 18 de abril del 2018 el exalcalde y 17 personas más fueron enviadas a juicio sindicadas en el caso “Municipalidad de Chinautla: un negocio de familia”, una red de corrupción que se habría beneficiado con al menos Q25 millones.

Por este caso fue despojado de su inmunidad el diputado Gustavo Arnoldo Medrano Osorio, hijo del exjefe edil, para que pudiera ser investigado por su presunta vinculación con la estructura. Medrano Osorio compitió con el Partido Unionista por la alcaldía del municipio de Guatemala, pero perdió ante su prima Brenda del Cid Medrano quien se reeligió en los comicios del 16 de junio. Del Cid Medrano sustituyó a su tio, ahora encarcelado, cuando el cargo quedó vacante en 2016.

El Ministerio Público y la Cicig sostienen que la familia Medrano-Osorio cooptó la administración municipal en Chinautla por más de 25 años con el objetivo de apropiarse de recursos públicos y su poder político-económico se renovaba en cada proceso de elecciones.

La investigación comenzó con una denuncia que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó en el 2011 sobre transacciones sospechosas de constructoras que recibían fondos de la comuna. “La forma de operar de la familia Medrano-Osorio fue la creación de empresas manejadas por terceras personas que prestaban su nombre y la contratación de operadores”, asegura la Cicig.

Se prevé que el debate arranque el 16 de diciembre próximo en el Tribunal de Mayor Riesgo C, que preside Pablo Xitumul.

Además, en el Juzgado Tercero Penal aún tiene un proceso por el supuesto desvío de fondos desde la comuna de Chinautla hacia cuentas personales.

Los delitos son peculado, lavado de dinero y falsedad ideológica. El supuesto desvío es de Q10 millones de fondos ediles a sus cuentas.

Según la investigación, Medrano pretendía justificar el traslado de dinero a través de escrituras públicas que simulaban una compra-venta de un inmueble. Este jueves se discutirá el caso ante el juez Mynor Moto.

Medrano está en prisión desde 2016

El 2 de febrero del 2016 fue detenido Medrano y señalado en el caso Vivienda digna.

Los absueltos en el caso Vivienda digna

Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla

Los integrantes de la junta cotizadora:

Maritza Ortiz Veliz

Judith Magalí Soc Guzmán

Eduardo Adqui Ortiz

Marlon Alberto Álvarez Colop

Heidi Carolina Rodríguez retana

Josué Alexander Colindres Pérez

