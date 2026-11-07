“Melito”, guatemalteco vinculado a red de tráfico de cocaína, es extraditado a Estados Unidos

Guatemala

“Melito”, guatemalteco vinculado a red de tráfico de cocaína, es extraditado a Estados Unidos

Según la investigación, “Melito” habría coordinado durante más de una década el traslado de cargamentos de cocaína de Venezuela y Colombia a Guatemala, con destino a EE. UU.

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Mauro Ismael Morales Martínez, alias “Melito”, en las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca durante el proceso de extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con el narcotráfico. (Foto Prensa Libre: SP)

Mauro Ismael Morales Martínez, alias "Melito”, ya se encuentra bajo jurisdicción de las autoridades estadounidenses. El guatemalteco fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por su presunta participación en una red dedicada al tráfico de cocaína que operó durante más de una década.

La extradición se concretó después de que Morales Martínez aceptara, el 16 de septiembre del 2026, ser entregado a la justicia estadounidense durante una audiencia ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal.

Ahora el proceso penal en su contra lo conoce la Corte Distrital del Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con una conspiración para distribuir cocaína destinada a Estados Unidos.

"No hay refugio para los narcoterroristas. Gracias a la sólida cooperación entre los Estados Unidos y Guatemala, una persona vinculada a una organización narcoterrorista fue extraditada a EE. UU. para enfrentar cargos de narcotráfico. Quien trafique drogas hacia nuestro país responderá ante la justicia estadounidense", escribió la Embajada de EE. UU. en Guatemala en sus redes sociales.

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La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) dijo que entregó al presunto criminal "en estricto cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales".

¿Qué papel habría desempeñado “Melito”?

Según las investigaciones, Morales Martínez habría sido uno de los principales operadores al servicio de traficantes de droga guatemaltecos entre el 2012 y 2023.

Su presunta función consistía en coordinar el transporte terrestre de cargamentos de cocaína procedentes de Venezuela y Colombia, que ingresaban a Guatemala como parte de una ruta de tráfico hacia Estados Unidos.

Las autoridades y testigos cooperantes señalan que el acusado coordinaba personalmente, o por medio de terceros, la recepción y el traslado de cargamentos de entre 450 y 2 mil kilogramos de droga.

La investigación también establece que parte de la cocaína llegaba por vía aérea a pistas clandestinas ubicadas en territorio guatemalteco, desde donde continuaba su recorrido.

De su captura en Zacapa a la extradición

El proceso contra Morales Martínez comenzó en Guatemala con su captura el 27 de agosto del 2026.

Agentes de la Policía Nacional Civil lo aprehendieron en el parqueo de un supermercado ubicado en el kilómetro 122 de la carretera al Atlántico, en Teculután, Zacapa.

Menos de un mes después, el 16 de septiembre, compareció ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal y aceptó ser extraditado a Estados Unidos.

https://twitter.com/usembassyguate/status/2118502449526853822?a=GdG6e9ngdV2mkhtgprM&s=20

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ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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