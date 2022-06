Mingob ha limitado información porque se utiliza “en forma tendenciosa para alarmar a la gente” 

La determinación de restringir esta información ocurrió después de que 2021 fuera el primer año en que se mostró un incremento de homicidios a escala nacional, luego sostener por 12 años continuos una tendencia a la baja.

Sobre esto, Barrientos negó que el objetivo fuera vedar el acceso a la información. Justificó que el objetivo era ordenar y ponerla en una plataforma pública para entregarla en mejor forma a la población en general, incluidos medios de comunicación y tanques de pensamiento.

“Ahora revisamos todos los convenios de cooperación que tenemos para dar información. Trabajamos en una mesa técnica con el Ministerio Público, el Inacif, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el objetivo es crear esa plataforma para dar la información tal y como es, ya procesada”, dijo el titular de la cartera al consultar sobre la decisión.

“Hemos descubierto que alguna información que ha salido de aquí (la PNC) al final la usan de manera tendenciosa para alarmar a la gente y eso no contribuye con nada en la seguridad del país”, agregó el jefe del Interior.

Visualizó que en un par de semanas ya estará esa plataforma “para que todo mundo tenga acceso y nadie diga que gracias a estas personas están haciendo el procesamiento de la información y cobrando por ello, que es lo que nosotros sabemos”.

Algunas organizaciones ya han planteado acciones legales para que se le garantice el acceso a esta información. Al respecto, el ministro aseguró que el viernes 3 de junio se declaró con lugar el recurso de revisión y sobre esa base volverán “a abrir todo el espacio de información para no crear controversia con nadie. Lo que menos quiero es obstruir el acceso a la información”, expuso.

El funcionario señaló que la publicación de Prensa Libre, donde se consigna la reserva de información “les hace daño a las personas, a las instituciones, porque no es como lo están presentando”.

“Lo lamento mucho, pero igual vivimos en democracia y tenemos que respetar la libre emisión del pensamiento”, dijo Barrientos.

Pero si no es así ¿Cómo es? Fue la consulta a esta aseveración. Barrientos respondió: “la policía procesa muchos datos y los ha entregado, según tengo entendido. No le había puesto atención a ese tema, hasta ahora, pero surge el asunto de un montón de información que circula, que a veces es real, incluso citando la fuente y a veces no. Y no lo digo por ustedes – Prensa Libre – sino que diferentes publicaciones en redes sociales y en organizaciones”.

“Entonces yo pregunto cuando sale alguna noticia y llamo a la gente que maneja la información real y les consulto: miren ¿es cierto? Entonces me dicen: esto sí, esto no. Al parecer hay gente que usa los datos en forma tendenciosa, tal vez para crear alguna sensación de inseguridad que no contribuye con el país”, expuso.

Los tanques de pensamiento Diálogos y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) son los que han alertado sobre la decisión de vedar la información en aquella institución. El ministro no quiso señalarlos directamente, porque, dijo, no quería “entrar en más controversia”. “Si hay algo que enmendar lo haremos, no somos perfectos, lo vamos a hacer, pero no quisiera entrar en contradicción con nadie”, agregó.

El jefe de Gobernación aseguró que la intención no es restringir el acceso a la información a los medios de comunicación, por lo que ya trabajan en otras alternativas.

“Lo vamos a enmendar, y lo menos que queremos es no dar información a los medios. Olvídese. Yo jamás haría algo de esa naturaleza o con esa intención”, argumentó.

Confirmó que dieron con lugar el recurso presentado por una organización que solicitaba los datos y “se va a abrir todos los espacios que hay, en lo que tenemos una plataforma oficial interinstitucional para que la información sea una sola y sea la real, sin ocultarle nada a nadie”.

“No podemos ocultar que hay violencia, no podemos ocultar que hay inseguridad, eso olvídese, no, yo sería el primero en no permitir eso de ninguna manera”, expuso Barrientos.

Pero al consultar sobre cómo pretenden mejorar esta situación en proporcionar información y datos, respondió: “Estamos en la mesa técnica desde hace unas tres semanas para crear la plataforma y que ésta tenga la información lo más inmediato posible, con datos procesados, que pueda ser usados por cualquier ciudadano guatemalteco, tanque de pensamiento, entidad y medio de comunicación”.

“Igual aquí hay puertas abiertas. Quizás alguien pudo haberse molestado por alguna información que no se le dio y está generando todo esto. Es lamentable, pero aceptamos que de repente si bien no se dio algún dato, o en algún mes pensando que esta plataforma estaría lista, pero inmediatamente he dado la instrucción a que se den y hasta más, si es posible. No hay ningún inconveniente”.

La postura que mostró el ministro de Gobernación en medio de esta polémica fue de “ser totalmente abierto con la información. No ocultar absolutamente nada porque uno puede ocultar alguna información un tiempo, pero en un momento esto cansa y desgasta a las instituciones. Este ministerio no ha ocultado nada. Una vez todo esté acá no se va a ocultar ni se va a maquillar ninguna información”.

¿La intención de la disposición fue por el alza en los crímenes violentos? Barrientos aseguró que no hay ninguna intención. “La ola de criminalidad es en toda la región. Estamos comparando desafortunadamente con el 2019 porque era un año normal y aún vamos a la baja en términos de muchos años atrás, que la tendencia ha sido a la baja gracias a la denuncia ciudadana que empieza a ser una cultura y seguimos trabajando fuerte”.

Finalizó: “Usted no sabe de la gestión que hacemos para administrar todos los recursos acá y hay una entrega total. El día que vea que no hay entrega de la gente, yo me retiro. Hasta ahorita sí he identificado una postura y una actitud positiva de la PNC, del ministerio, de las demás instituciones. Hay un compromiso. Se percibe eso todo el tiempo con las acciones positivas que hace la policía.