Ministro de Gobernación denuncia al perfil “Yes, Master” y dice ser víctima de espionaje

“En camino al Ministerio Público (MP) a interponer una denuncia penal en contra de una posible estructura de inteligencia, espionaje y seguimiento ilegal que utiliza las redes sociales para difamar y vulnerar a las personas”, escribió el ministro de Gobernación Francisco Jiménez en la red social X.

Este martes 7 de enero, Jiménez presentó una denuncia por difamación y amenazas luego de que le tomarán una fotografía en un centro comercial.

En declaraciones indicó que por la cercanía con la que fue tomada la imagen, podría tratarse de una red de espionaje que sigue de cerca a funcionarios.

Jiménez añadió que la denuncia es en contra del perfil Yes Master en la red social X y la supuesta red de espionaje.

Recordó que el 23 de diciembre de 2024 hacía diligencias en un centro comercial, donde se sentó por un momento para tomar un descanso, y fue allí que le tomaron la fotografía.

“Esa fotografía se publicó en la cuenta Yes Master en la tarde y habiendo alguna referencia a mi persona, pero lo que llama poderosamente la atención es que menciona el tema de carrito de helados”, añadió.

Según Jiménez, el “carrito de helados” significa que hay alguien o algunos que ponen atención a algunas personas para tomarles fotografías.

Dijo que no visita con frecuencia el centro comercial donde lo fotografiaron. “La preocupación que yo tengo es que efectivamente al ser mencionado el concepto de carrito de helados es decir que están haciendo seguimiento”, indicó Jiménez.

Afirmó: “la sospecha fuerte que yo tengo es que exista una estructura de espionaje y seguimiento ilegal que realiza seguimiento a mi persona para ubicarme y qué momento era el más adecuado para tomarme la fotografía”.

Dijo que lo “grave de la situación no solo es la fotografía”, ya que además se cumplió un ciclo de inteligencia al recabar información, tomar la foto y divulgarla.

Añadió que si hay personas que hacen seguimientos, “tiene que haber una estructura de espionaje necesariamente porque esto una persona no lo puede hacer”.

Según Jiménez, atrás de lo sucedido hay una estructura y por eso la cuenta Yes Master publicó la fotografía.

La denuncia que presentó contra las cuentas que publicaron la foto es por amenaza y difamación.

Reiteró que la imagen publicada es resultado de una red clandestina de espionaje, pues solo los servicios de inteligencia reconocidos pueden hacer esto, pero antes justificándolo ante juez con la posibilidad de dar seguimientos.

“Yo creo que como ministro de Gobernación que tengo seguridad, que tengo equipo acompañándome por las amenazas que tengo, por mi posición y que hagan esto, imaginémonos las personas de cualquier nivel, de cualquier profesión que son igualmente seguidas con espionaje de inteligencia clandestina”, agregó.

Se siente amenazado

Externó: “Yo me siento amenazado porque si me pueden tomar una fotografía, un francotirador me puede disparar de una cierta manera, dónde me ubican o cómo me ubican. Si esta estructura está haciendo esto, espero que solo sea para tomar fotografías y no para dar esa información a los grupos criminales que son altamente poderosos en ese país”.

Dijo que, con la primera publicación de la foto, otras cuentas también la usaron.

Afirmó que no es el único que ha pasado este tipo de situaciones, por lo que hizo un llamado a denunciar para sacar a luz a esta esta estructura de espionaje e inteligencia clandestina que según él, “a todas luces está operando y que afecta no solo a funcionarios públicos, a miembros de la sociedad civil y a periodistas. Ya basta de que esta estructura afecte a la población”.

Añadió que espera que el trabajo el MP logre esclarecer este tema y quiere ver a la cara a estas personas que están detrás de la estructura.

Fotografía publicada