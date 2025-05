Ministro de Gobernación explica qué pudo haber pasado con contenedor que llegó con droga a República Dominicana

El jueves 1 de mayo, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Dominicana reportó la incautación de 3 mil 4 paquetes de marihuana, escondidos en cajas de cartón dentro de un contenedor que provino de Guatemala, en un puerto de Santo Domingo.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el cargamento incautado tiene un peso total de 6 mil 740 libras, lo que lo convierte, según la DNCD, en “el mayor volumen incautado en la historia de República Dominicana”.

En ese sentido, el ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, en conferencia de prensa este lunes 5 de mayo indicó: “Las afirmaciones en todo lo que se refiere a este caso no mencionan en ningún momento, a diferencia de la otra experiencia que tuvimos, no se menciona que Guatemala fue el punto donde se contaminó el contenedor. Esto es fundamental subrayarlo”.

Añadió: “Hay algunos que se hacen pasar como medios que informaron diciendo de que hay una bodega de droga en Gobernación y que de ahí salió la droga, una desinformación irresponsable y, además, que raya en una acción delictiva desde el momento que señala una mentira de estas magnitudes”.

“Se pueden imaginar ustedes que en Gobernación hubiera una bodega precisamente para el tema de depósito de droga. Me imagino que ustedes como periodistas se habrían dado cuenta ya”, dijo.

El ministro añadió que, por el decomiso en República Dominicana, han hecho la indagación correspondiente que permita entender si hubiera alguna situación en Guatemala.

“Hasta el día de hoy no hemos concluido el informe, no puedo darles demasiados detalles. Estamos trabajando con las agencias que se dedican a este tema aquí en Guatemala, pero también estamos en contacto con las autoridades de Panamá y República Dominicana”, indicó.

Añadió que mantienen comunicación con la Fiscalía de República Dominicana porque están “notando que está llegando mucho cargamento de droga” procedente de Centroamérica hacia República Dominicana.

Afirmó que los contenedores, tanto en la entrada como en la salida, tienen una certificación de peso, por lo que, si se compara la información de la certificación de peso de cómo salió de Guatemala y cómo llegó a República Dominicana, “hay una diferencia considerable de 2 mil 857 kilos. Es prácticamente la cantidad de marihuana que se decomisó”.

Añadió que esto demuestra que, cuando el contenedor llegó a República Dominicana, la referida cantidad de kilos estaba de más, aunque recordó que el contenedor estuvo en el puerto de Panamá 21 días.

“Esto no nos permite sacar todavía una conclusión. Solo decirles que esto es lo que puedo comunicarles. Lo que uno puede sostener en base a esta información es que el peso casi exacto de lo decomisado no estaba en Guatemala. Pero, repito, esto es una cuestión preliminar, no puedo dar más detalles. Nosotros presentaremos el informe cuando habremos terminado de recibir la información de Panamá y República Dominicana y de las agencias”, afirmó.

Añadió que, si el contenedor hubiese sido contaminado en Guatemala, lo van a comunicar “con toda transparencia” y van a tomar las medidas correspondientes.