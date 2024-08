La Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que da seguimiento al proceso de selección de magistrados Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones muestra preocupación por el retraso en las discusiones de las Comisiones de Postulación , cuyos debates se centran en definir una sede para las reuniones y no en temas medulares, detalló el organismo internacional.

La preocupación de la Misión de Observación se sustenta en que hay poco tiempo para concluir con ese proceso; sin embargo, los comisionados no logran ponerse de acuerdo para elegir la sede, aunque, de acuerdo con la percepción de los integrantes de la Misión, las instalaciones de la Universidad Rafael Landívar (URL) son adecuadas para ese fin.

“La Misión manifiesta su profunda preocupación por el escaso avance en las discusiones de las Comisiones Postuladoras, sobre todo a la luz de los cortos plazos para culminar este proceso. Los retrasos son significativos y luego de semanas de haber sido juramentados los miembros de las Comisiones, aún no se discuten cuestiones de fondo y las discusiones giran en torno a la sede de las Comisiones”, dice un comunicado de la OEA.

El documento agrega: “La Misión pudo observar que las instalaciones de la URL son adecuadas para la sesión de las comisiones y brindan tanto seguridad a sus miembros como el espacio necesario, estacionamiento, equipos, internet, apoyo logístico y humano necesarios para su operación”, refiere el comunicado”.

Añade que no se han presentado justificaciones “sustantivas” que ameriten un cambio de sede, sobre todo teniendo en cuenta que durante la reunión de la Comisión se resaltó que la CSJ no está acondicionada para las sesiones y que no cuentan con presupuesto para este fin.

“Esta demora genera en la sociedad desconfianza y causa perjuicio a la legitimidad del proceso”, refiere la Misión de la OEA.

Por lo anterior, “la Misión exhorta a las Comisiones a adoptar de forma definitiva su sede y aprobar de forma expedita su reglamento, cronograma de trabajo, y criterios para evaluar candidaturas”.

“La definición de perfiles y tablas de gradación, y su correspondiente publicidad, transparencia y acceso a la información es urgente y esencial para cumplir con los plazos constitucionales”, añade el documento.

Reitera que la Misión hace un llamado a la necesidad de garantizar la seguridad de todas las personas involucradas en el proceso de elección de magistrados, entre candidatas y candidatos, rectores que presiden las Comisiones y las y los integrantes de las Comisiones de Postulación.

Lo anterior “a la luz de la información recibida sobre actos de criminalización y corrupción que atentan contra la integridad y el funcionamiento debido de las Comisiones de Postulación”.

Agrega que esta preocupación sobre el patrón de criminalización “instalado en Guatemala” también ha sido planteada de forma reiterada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Misión recomienda a las Comisiones de Postulación incorporar la adopción de medidas afirmativas que guíen la evaluación de candidaturas de mujeres y pueblos indígenas.