MP apela la libertad de cuatro presuntos prestamistas vinculados con la muerte de Michelle Barreno en Quetzaltenango

El Ministerio Público (MP) presentó un recurso de apelación contra la resolución del Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, que declaró falta de mérito a favor de cuatro hombres detenidos por su presunta vinculación con la muerte de Michelle Barreno, de 33 años.

Según el MP, la Fiscalía de Distrito de Quetzaltenango inició la investigación luego del ataque armado ocurrido el 20 de junio en la zona 10 de Quetzaltenango, en el que falleció Barreno.

En relación con ese caso, el juzgado resolvió que no había suficientes indicios para ligar a proceso a los señalados por el MP como presuntos agresores Walter Carrera Téllez, Edwin Alexander Martínez Téllez, Miguel Ángel Córdoba López y Juan Santizo Cumes, quienes recuperaron su libertad tras la audiencia de primera declaración. El juez consideró que los indicios presentados por el MP no eran suficientes para ligarlos a proceso por el delito de asesinato.

El MP sostiene que sí hay evidencia para investigar a los cuatro hombres, por lo que se presentó el recurso de apelación. Además, dijo que el expediente fue trasladado a la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, con el objetivo de fortalecer las diligencias de investigación y debido a la naturaleza de los hechos.

El día del ataque armado

Los cuatro hombres fueron capturados minutos después del ataque armado. La detención se registró en la zona 9 de Quetzaltenango, cuando se desplazaban en un picop que, según la investigación preliminar, habría sido utilizado para huir del lugar del ataque.

Durante el operativo, agentes de la Policía Nacional Civil decomisaron tres pistolas, una escopeta Maverick y cinco teléfonos celulares, indicios que permanecen bajo resguardo del Ministerio Público y están a la espera de los análisis balísticos.

De acuerdo con las primeras hipótesis de la investigación, el caso podría estar relacionado con una deuda adquirida mediante préstamos bajo la modalidad gota a gota.