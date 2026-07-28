MP pide 20 años de cárcel para señalado en el caso Los Capitol y detalla cómo eran engañadas las víctimas

Justicia

MP pide 20 años de cárcel para señalado en el caso Los Capitol y detalla cómo eran engañadas las víctimas

Carlos Josué Aquino podría enfrentar hasta 20 años de prisión por el caso Los Capitol.

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Carlos Josué Aquino - a la derecha-, es señalado en el cado Los Capitol.

En el caso Los Capitol, en la audiencia de este martes 28 de julio, el Ministerio Público (MP) solicitó que Carlos Josué Aquino sea condenado a 20 años de prisión inconmutables por el delito de robo agravado en concurso real.

Aquino está señalado de haber retenido a dos personas en el interior de un salón de belleza, ubicado en un centro comercial de la zona 1 de la capital, y exigir dinero a cambio de dejarlas en libertad.

Según el MP, para la imposición de una pena justa deben analizarse determinadas circunstancias establecidas en la ley.

Según la investigación, las víctimas eran atraídas con engaños mediante un supuesto salón de belleza, para que ingresaran con confianza.

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Además, según la fiscalía, utilizaban las redes sociales para anunciar ofertas de servicios, con el fin de que las víctimas acudieran sin sospechar que estaban en riesgo.

Ya dentro del local, los afectados eran retenidos contra su voluntad, según el MP.

"Hubo un completo desprecio a la dignidad de las víctimas, ya que las obligaban a mentirles a sus familiares y amistades para que creyeran que se encontraban en una situación en la que debían ayudarlas, razón por la cual les depositaban dinero o, incluso, en uno de los casos, llegó el hermano de la víctima al lugar a dejar determinada cantidad de dinero", argumentó la fiscal a cargo del caso.

La fiscalía reveló que los afectados fueron retenidos durante varias horas y fueron víctimas de agresión física y psicológica.

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Esta fotografía fue captada durante los primeros allanamientos efectuados por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en peluquerías del centro comercial Los Capitol, el 24 de noviembre del 2023, cuando comenzó la investigación del caso.

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Los operativos de captura fueron realizados en julio del 2022 por agentes de la PNC, en el Centro Comercial Capitol, zona 1 capitalina, donde los estilistas trabajaban. (Foto: Hemeroteca PL)

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El MP indicó que, cuando los afectados pretendían retirarse o se les permitía hacerlo, les grababan un video con su Documento Personal de Identificación (DPI), bajo la amenaza de hacer pública la grabación para que la gente se percatara de su presencia en el supuesto salón de belleza y, probablemente, de su orientación sexual.

El MP explicó que esa situación infundía miedo en las víctimas de ser rechazadas social o familiarmente.

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"En consecuencia, el Ministerio Público solicita que se imponga la pena de 10 años de prisión inconmutable por cada uno de los eventos, siendo la sumatoria 20 años de prisión", solicitó la fiscal al juez.

Tras la petición del MP, la defensa de Carlos Josué Aquino pidió al juez César Amezquita que beneficie a su patrocinado con una sentencia absolutoria.

El procesado, en su declaración, dijo ser inocente y que solo trabajaba haciendo limpieza en el local.

La audiencia en la que se dará a conocer la resolución fue programada para el 24 de agosto, a las 14 horas.

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Con información de Ángel Oliva

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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