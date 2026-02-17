Muerte de Hanzel Szarata: Tribunal escucha a dos testigos en caso contra exviceministro Carlos García Rubio

Justicia

Muerte de Hanzel Szarata: Tribunal escucha a dos testigos en caso contra exviceministro Carlos García Rubio

En el Tribunal Cuarto de Sentencia continúa el juicio contra el exviceministro de Gobernación Carlos García Rubio.

y

|

time-clock

SIGUE EL JUICIO CONTRA CARLOS GARCIA RUBIO

Testigo declara en el juicio contra el exviceministro de Gobernación, Carlos García Rubio. (Foto Prensa Libre: Juan Diago González)

Este martes 17 de febrero se desarrolló la audiencia de continuación del juicio contra el exviceministro de Gobernación, Carlos García Rubio.

En esta ocasión, dos testigos acudieron al Tribunal Cuarto de Sentencia para rendir declaración sobre lo ocurrido la madrugada del 5 de abril del 2025, cuando murió Hanzel Szarata de forma violenta.

En el interrogatorio, uno de los testigos indicó que el día del hecho hubo varios disparos. Además, fue reproducido un video que mostró cómo habrían ocurrido los hechos.

Agregó que no estuvo involucrado en la riña captada por la cámara, tampoco conocía a los participantes, aunque resultó herido de bala y fue sometido a una cirugía para extraerle la ojiva.

EN ESTE MOMENTO

EN FOTOGRAFIA: CLAUDIA PAREDES El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) realizan la elección de magistrados, titular y suplente, para integrar la Corte de Constitucionalidad (CC). Astrid Jeannette Lemus Rodríguez (5,085 votos) y Carlos Estuardo Gálvez Barrios (4,495 votos) se enfrentarán en segunda vuelta para definir al magistrado titular que representará al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) ante la Corte de Constitucionalidad (CC) durante el periodo 2026-2031. PROTESTA EN EL INTERIOR DE LA CC Foto: BYRON RIVERA 05/02/2026

Elección de Paredes en la CSJ evidencia correlación de fuerzas y posibles acuerdos políticos

Right
vista de planta de energía con gas

PEG 5: Entre las ofertas de las empresas predominaron la generación solar y gas, ¿qué pasará con los precios?

Right

El segundo testigo recordó que el 5 de abril se comunicó con una persona vinculada al proceso y acordaron reunirse en una gasolinera de la zona 10.

Luego se trasladaron a un área comercial de la zona 16, donde se encontraron con Hanzel Szarata y un grupo de amigos que se encontraban en una mesa afuera de un bar.

Para leer más: Juez confirma por tercera vez delito de homicidio a exviceministro Carlos García Rubio

Compartieron en la mesa. Posteriormente, el testigo y su acompañante se despidieron y se dirigieron a otro bar en la misma área, donde les ofrecieron una mesa compartida y cada quien pagó su consumo.

Luego llegó Hanzel con sus amigos al lugar donde estaban ellos dos. Allí convivieron y también bailaron.

LECTURAS RELACIONADAS

Durante la audiencia, el tribunal reprodujo la reconstrucción de hechos por la muerte de Hansel Szarata, con la participación del exviceministro Carlos García Rubio. (Foto Prensa Libre; Érick Ávila)

Reproducen reconstrucción de hechos en juicio por la muerte de Hansel Szarata

chevron-right

Un chat y reunión entre amigos: testigo narra cómo fueron las últimas horas de vida Hansel Szarata

chevron-right

Tras la reunión, decidieron salir del lugar e ir hacia sus vehículos. Luego vieron a García Rubio y a Hanzel Szarata, quienes les preguntaron adónde podían ir. Se acordó trasladarse a la zona 9, por lo que se despidieron por segunda vez.

“Solo recuerdo haber visto a Carlos disparar, que estaba disparando, lo vi a través de la ventana, pero como todo fue muy rápido y confuso, no vi a quién le disparó”, afirmó el testigo en la audiencia.

Tras los disparos, se percataron de que Hanzel estaba herido de bala y decidieron marcharse “porque el ambiente estaba pesado”.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Carlos García Rubio Hanzel Szarata Homicidios en Guatemala Juicio contra Carlos García Rubio 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS