Muerte de Hanzel Szarata: Tribunal escucha a dos testigos en caso contra exviceministro Carlos García Rubio

Este martes 17 de febrero se desarrolló la audiencia de continuación del juicio contra el exviceministro de Gobernación, Carlos García Rubio.

En esta ocasión, dos testigos acudieron al Tribunal Cuarto de Sentencia para rendir declaración sobre lo ocurrido la madrugada del 5 de abril del 2025, cuando murió Hanzel Szarata de forma violenta.

En el interrogatorio, uno de los testigos indicó que el día del hecho hubo varios disparos. Además, fue reproducido un video que mostró cómo habrían ocurrido los hechos.

Agregó que no estuvo involucrado en la riña captada por la cámara, tampoco conocía a los participantes, aunque resultó herido de bala y fue sometido a una cirugía para extraerle la ojiva.

El segundo testigo recordó que el 5 de abril se comunicó con una persona vinculada al proceso y acordaron reunirse en una gasolinera de la zona 10.

Luego se trasladaron a un área comercial de la zona 16, donde se encontraron con Hanzel Szarata y un grupo de amigos que se encontraban en una mesa afuera de un bar.

Compartieron en la mesa. Posteriormente, el testigo y su acompañante se despidieron y se dirigieron a otro bar en la misma área, donde les ofrecieron una mesa compartida y cada quien pagó su consumo.

Luego llegó Hanzel con sus amigos al lugar donde estaban ellos dos. Allí convivieron y también bailaron.

Tras la reunión, decidieron salir del lugar e ir hacia sus vehículos. Luego vieron a García Rubio y a Hanzel Szarata, quienes les preguntaron adónde podían ir. Se acordó trasladarse a la zona 9, por lo que se despidieron por segunda vez.

“Solo recuerdo haber visto a Carlos disparar, que estaba disparando, lo vi a través de la ventana, pero como todo fue muy rápido y confuso, no vi a quién le disparó”, afirmó el testigo en la audiencia.

Tras los disparos, se percataron de que Hanzel estaba herido de bala y decidieron marcharse “porque el ambiente estaba pesado”.

