“Nos hemos topado con un monstruo”: Familiares de Melisa Palacios exigen traslado de caso a juzgado en la capital

Vestidos de blanco y morado y con pancartas que llevaban diversos mensajes, fotos, globos, banderines y gorgoritos, familiares y amigos de Melisa Palacios viajaron desde Zacapa hasta la capital para exigir justicia. Mientras que, en Quetzaltenango también se realizó otra manifestación.

La movilización en la ciudad comenzó en la Plaza del Obelico y concluyó frente a plaza de los Derechos Humanos, donde no pudieron ingresar por candados puestos en las puertas.

La marcha tuvo como objetivo denunciar supuestas irregularidades que, según los manifestantes, han marcado el caso desde el inicio. Melisa Palacios desapareció el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa, y un día después fue localizada sin vida, con múltiples golpes en la cabeza, lo que sugiere que fue víctima de un ataque.

Frente a la Corte Suprema de Justicia, realizaron una manifestación pacífica en la que pidieron que el proceso penal contra María Fernanda Bonilla sea trasladado a un juzgado de Mayor Riesgo.

"No queremos que siga dandóse la impunidad que se ha dado en el oriente, en Zacapa y Chiquimula donde han sido beneficiados los asesinos, que el caso sea trasladado acá a la capital a un juzgado de mayor impacto ya que nos hemos topado con un sistema corrupto como lo son esos juzgados" aseguró el tío de Melisa, Mynor Chacón.

"Nos hemos topado con un monstruo, como lo ha sido en Zacapa y Chiquimula. La familia de Melisa y amigos acudimos acá a pedirles que ese caso sea trasladado inmediatamente acá a la ciudad capital, a un juzgado de Mayor Riesgo, no más", clamó en medio de la movilización.

"Aquí el dinero manda, y por eso estamos en la marcha para exigir justicia, por eso estamos en la marcha por si un día me pasa a mi que la gente acompañe a mi mamá, por que no estamos exentas. El poder compró la justicia, y por ello estoy aquí, que hagan su trabajo, que recuerden el juramento que hicieron. Es justicia, no justicia para la gente con dinero y los corruptos, es justicia para todos", detalló Jenifer, que salió temprano de su hogar a sumarse a la marcha.

También cuestionó la participación de sectores que cada 8 de marzo salen a manifestar en el Día de la Mujer, pero que está vez no apoyaron.

"Ojalá en algún momento nos unamos más, máxime las compañeras que estuvimos el 8M, aquí quisiera que estuviéramos, los centenares de bloques y sé que hay manifestaciones de otras maneras, por redes sociales, pero esta es una muy buena manera de apoyar a una mamá" concluyó.

Amigas, compañeras de universidad y personas que sin conocer a la familia también se sumaron a la caminata. En algunas pancartas se leía "Justicia por Melisa Palacios", "Todos por Melisa", "Hoy soy la voz de esa amiga que pidió que no la lastimaras" y "Hoy soy la voz de Melisa", entre otros.

Recordaron a Melisa como una "amiga leal, servicial, estudiante dedicada, esforzada, sonriente y el corazón de la familia".

"No solo estamos por ella, estamos por todas la mujeres de Zacapa y de Guatemala" dijo una compañera de la Universidad de Melisa, que aseguró el proceso ha tenido "demasiados atrasos" para beneficiar únicamente a los acusados.

"Que se haga justicia, hoy es ella pero mañana pueden ser otras, puede ser mi hija, mamá o hermana" señaló otro de los asistentes.

Daniela Palacios, hermana de Melisa, informó que buscan que el caso sea conocido en un juzgado de la capital, porque, a su criterio, en Zacapa y Chiquimula no se le ha dado la importancia que merece

Añadió que, durante los últimos cuatro años, su familia se ha enfrentado a escenarios complicados, porque el proceso por la muerte de su hermana ha encontrado varios obstáculos.

Marcha en Quetzaltenango

En el Parque Central de Quetzaltenango también se realizó una marcha por Melisa Palacios y mujeres víctimas de violencia.

Allí también vestidas de morado, en su mayoría mujeres, marcharon desde la Plaza Japón al Parque Central de Xela para solidarizarse con la familia; además, pidieron justicia por Susana Castillo, quien aseguran que es víctima de violencia por parte de su expareja.

Un proceso marcado por decisiones polémicas

En 2021, un juzgado modificó la tipificación del delito imputado a Bonilla, al cambiar el cargo de asesinato por homicidio en estado de emoción violenta. A su guardaespaldas, José Luis Marroquín Ovalle, se le sindicó por encubrimiento propio. La resolución provocó rechazo por parte de la familia y de organizaciones de derechos humanos.

Desde entonces, ha existido un constante pulso legal entre la defensa de los sindicados, los jueces del caso y las instituciones que representan a la víctima, como el Ministerio Público y el Instituto de la Víctima, que han insistido en trasladar el expediente a un juzgado de Mayor Riesgo.

“El órgano jurisdiccional había señalado audiencia para el 5 de septiembre del 2024, pero según la denuncia presentada, las negociaciones realizadas por Flor de María Bonilla con los jueces habrían permitido que se reprograme para octubre, cuando los jueces de ese turno podrían favorecer a los acusados”, señala el expediente de la Fiscalía.

Estado actual del proceso

El caso se encuentra aún en etapa intermedia. Según Juan Carlos Aquil, abogado del Instituto de la Víctima, existen fundamentos para el cambio de juzgado: los tres jueces actualmente a cargo del proceso ya han conocido fases previas del mismo, incluyendo una audiencia en la que los acusados intentaron acogerse a un procedimiento de aceptación de cargos, para luego retractarse.

“La justicia ha sido lenta e injusta. Lo que pedimos no es venganza, es un proceso imparcial”, expresó una tía de Melisa durante la manifestación, entre carteles que pedían “Justicia sin privilegios” y “Ni una más”.

Los familiares reiteraron que no cesarán en su lucha hasta que el caso avance sin más retrasos y bajo un tribunal que garantice transparencia e imparcialidad.