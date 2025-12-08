Nueva incursión de grupo armado en frontera Guatemala – México reactiva temor en comunidades

Un presunto grupo armado ingresó desde México a territorio guatemalteco y abrió fuego contra soldados del Ejército en Huehuetenango y San Marcos. El Ministerio de la Defensa Nacional confirmó que un militar resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro.

La institución castrense aseguró que se reforzaron los patrullajes en la zona y se localizaron armas, explosivos y drones utilizados por los agresores. El Ejército también advirtió sobre nuevas incursiones en comunidades fronterizas.

Tensión y miedo entre la población

Durante el programa Impacto Directo, analistas coincidieron en que el miedo persiste entre la población local, expuesta al fuego cruzado. Advirtieron que estos grupos criminales usan armamento de alto calibre, incluso superior al del Ejército.

Carteles en disputa

Investigaciones policiales atribuyen los ataques al cartel de Sinaloa, que lanzó una ofensiva contra el llamado cartel Chiapas‑Guatemala, una facción del cartel Jalisco Nueva Generación. El conflicto ha dejado al menos un muerto y múltiples enfrentamientos.

“¿Cómo se va a mantener la calma si los que disparan tienen armas de guerra?”, cuestionó una panelista.

Otro experto lamentó la falta de resultados en los patrullajes, que no logran contener a grupos que se dispersan fácilmente en el terreno.

Infiltración y amenazas

En Tacaná, San Marcos, se encontraron mantas firmadas por el cartel de Sinaloa con amenazas directas a supuestos cabecillas del cartel Chiapas‑Guatemala. La escalada de violencia parece dirigida a consolidar rutas y territorios clave para el narcotráfico.

Riesgo para las fuerzas de seguridad

Los analistas subrayaron que los pelotones guatemaltecos enfrentan a estructuras con más recursos y armamento superior. Pese al prestigio del entrenamiento militar nacional, “es preocupante la vida de los soldados enviados al frente”, señaló uno de los entrevistados.

De forma paralela, se registraron ataques en Nentón, Cuilco, La Democracia y Santa Ana Huista. En redes sociales circularon videos de tiroteos y amenazas de presuntos miembros del cartel de Sinaloa.

