Condenan a pandilleros del Barrio 18 a hasta 52 años por asesinatos y extorsión

El Tribunal Octavo de Sentencia Penal dictó condena contra seis pandilleros del Barrio 18, integrantes de la clica Little Syco Criminal.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio informó que los sentenciados fueron hallados culpables de perpetrar ataques armados en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, así como de exigir dinero bajo amenazas de muerte.

Los delitos imputados fueron asesinato en grado de tentativa, conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita y extorsión.

El Ministerio Público enlistó los cargos y penas impuestas a tres hombres y tres mujeres.

Le podría interesar: Bernardo Arévalo anuncia 5 medidas tras fuga de 20 reos de Fraijanes 2

Yeremy D. recibió la pena más alta: 52 años de prisión inconmutables, distribuidos en 25 años por conspiración para cometer asesinato, 20 años por asesinato en grado de tentativa y siete por asociación ilícita.

Ericka M. fue condenada a 32 años: 25 por conspiración para cometer asesinato y siete por asociación ilícita.

y siete por asociación ilícita. Jennifer G. y Ángel D. fueron sentenciados a 27 años de prisión cada uno, por los delitos de asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita.

Luis C. fue condenado a 20 años por asesinato en grado de tentativa.

Ana M. deberá cumplir seis años de prisión por asociación ilícita.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.