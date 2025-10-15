Recapturan a “La Gorda”, supuesta pareja del “Smiley”, pandillero del Barrio 18

Justicia

Recapturan a “La Gorda”, supuesta pareja del “Smiley”, pandillero del Barrio 18

Presunta extorsiones y pareja de “Smiley” fue recapturada por la PNC en la colonia La Florida. También decomisaron drogas en el operativo.

la Redacción

|

time-clock

Pareja pandillero Barrio 18 El Smiley

La supuesta pareja sentimental del pandillero conocido como "El Smiley" es capturada de nuevo este 15 de octubre. (Foto Prensa Libre: Policía Nacional Civil).

En la zona 19 de la Ciudad de Guatemala, la Policía Nacional Civil recapturó a Norma "P", de 28 años, quien presuntamente se dedica al cobro de extorsiones a negocios y transportistas de Mixco y otras zonas de la capital.

La PNC asegura que la mujer es pareja sentimental de Axel Danilo Ramírez Espinoza, alias “Smiley”, cabecilla de la clica los Crazy Chapín del Barrio 18.

Según los registros policiales, la mujer ha ingresado en tres ocasiones a prisión por el delito de extorsión, la última en mayo del 2024.

La aprehensión de este 15 de octubre ocurrió durante un operativo ejecutado por la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y el Grupo Especial contra las Extorsiones (GECE).

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión también reporta el hallazgo de 40 bolsas plásticas con marihuana y 15 cápsulas con cocaína.

Además, fue capturado junto a la mujer otro hombre, presunto pandillero.

La Policía informó que la recapturada es conocida como “La Gorda”.

Otra captura

En la 13 avenida y 5a. calle, zona 19, en la colonia La Florida, fue detenido un hombre conocido como “El Pollo”, presunto pandillero del Barrio 18.

Según las autoridades, el capturado fue sorprendido cuando despojaba de sus pertenencias a una víctima, a quien amenazaba de muerte con un cuchillo.

Asimismo, tiene un ingreso a prisión en el 2015 por los delitos de asociación ilícita y posesión para el consumo.

Este 15 de octubre, la Fiscalía y la PNC allanaron 24 inmuebles en las zonas 1 y 18 de la capital, así como en la zona 10 de Mixco, en el marco de investigaciones por el delito de extorsión.

