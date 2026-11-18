Un viaje solicitado por medio de una aplicación de transporte terminó en un presunto asalto contra el conductor, quien denunció que una pareja lo agredió físicamente y le robó dos teléfonos celulares al llegar a la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Marylin “N”, de 26 años, y Josué “N”, de 29, este último de nacionalidad hondureña, señalados de participar en el hecho.

Ambos fueron detenidos por agentes del área metropolitana del Distrito Central en la 6a. avenida y 16 calle de la zona 1, luego de la denuncia presentada por el afectado.

¿Cómo ocurrió el presunto asalto?

Según el relato de la víctima a las autoridades, la pareja solicitó un servicio de transporte desde el sector de La Parroquia, en la calle Martí, con destino a la zona 1 capitalina.

El recorrido transcurrió hasta llegar al lugar solicitado. Sin embargo, al finalizar el viaje, los pasajeros presuntamente despojaron al conductor de dos teléfonos celulares y posteriormente lo agredieron.

Tras conocer la denuncia, los agentes policiales localizaron y capturaron a los dos señalados.

Uno de los capturados tiene un antecedente por robo

La PNC indicó que, al consultar su base de datos, estableció que Josué “N” registra un antecedente por el delito de robo correspondiente al 2018.

Al consultar la base de datos de la PNC, se estableció que Josué “N” registra un antecedente por el delito de robo, correspondiente al año 2018. #EstamosCumpliendo #ProtegerYServir https://t.co/CAcBtt0trS — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 18, 2026

La institución policial no detalló el estado de ese antecedente ni proporcionó información sobre el valor de los teléfonos sustraídos o la gravedad de las lesiones del conductor.

La pareja quedó a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación legal.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.